台積電（2330）該賣了？他問下一步走勢 網曝6字操作守則

台股9日終場以15,598.71點作收，下跌19.46點，成交量為2,104.8億元。台積電（2330）收平盤540元。有網友好奇問「台積電要先賣了嗎？下一步會補跌還是會補漲到650？」PTT則建議「跌加碼，漲看戲」，也有人無奈嘆「忙整天結果收平盤」。

9日雖然電子權值股走勢偏弱，權值王台積電盤中下挫，但收在540元平盤。有網友在PTT發文詢問「台積電要先賣了嗎？不知道會不會回跌，有大神可以請益一下嗎？下一步台積電會怎麼走？補跌還是補漲到650？」

其他網友則留言「賣了就會漲，買了就會跌。個人經驗供參考」、「問就是賣」、「我知道我還上來回你嗎」、「會在200到1200間盤整，不用謝」、「不覺得問這問題很傻嗎」、「未來可能會跌所以建議先賣，但是也可能漲所以建議再買多一點」。

還有網友留言「跌就是繼續加碼」、「跌加碼，漲看戲」、「你賣，就會漲，你不賣，就會崩」、「先賣一半？」、「早晚回600幹嘛賣」、「趕快賣，小兒等著撿」、「有空查一下現在台積的原物料需求，就知道實際狀況」。