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預測2023第一季谷底、第二季回升 投資大咖：10檔低本益比好股請留意

商業周刊／ 撰文者：老馬
圖為證交所的電子股票看板。 美聯社
圖為證交所的電子股票看板。 美聯社

摘要

1.在投資領域，唯一不變的就是變數永遠都存在，像是美國股市一下因非農就業人口數據過高、一下又因Fed鮑爾的言論偏鴿而上下起伏。

2.目前景氣變化週期快速又短暫，因此庫存過高或裁員消息，都可能讓投資人研判錯誤。不論如何都需提前準備、審慎布局。

3.利率即將到頂，保守者才會選擇定存，現在股票相較房地產更具吸引力。本益比降低，好股更容易出線，本文推薦10檔股票供參考。

在投資領域，唯一不變的就是變數永遠都存在。像是美國股市一下因非農就業人口數據過高、一下又因聯準會（Fed）主席鮑爾的言論偏鴿而上下起伏。加上美國務卿布林肯準備訪問中國之際，突如其然的中國汽球事件又讓中美關係轉趨緊張，股市又順勢拉回。

其實這類競合遊戲一直都存在於大國之間，只是差在檯面上或檯面下解決而已了。絕非第一次發生，只是時機點不巧。美中競爭的大方向，以及雙方想要溝通的想法仍不會改變。所以我認為這是小插曲，還是專注在資金鬆緊及企業獲利表現，才是投資正道。

目前景氣變化週期快速又短暫，因此庫存過高或裁員消息，都可能讓投資人研判錯誤。預測第一季谷底，第二季逐步回升，也許是市場共識。不論如何都需提前準備、審慎布局，對企業經營是如此，對投資配置也是如此。

強勁復甦的產業目前只有旅遊業、餐飲業，電子業則是好壞參半、傳產業則局勢不明、金融業可望走出陰霾，如同我曾提過，要考量2022年的基期。

2023年必然存在許多機會，投資操作不應太過於保守。市場熬過疫情，肯定更加壯大；利率即將到頂，保守者才會選擇定存，現在股票相較房地產更具吸引力。

本益比降低，好股更容易出線，尤其半導體IC設計不容忽略。以下推薦10檔好股，可以留意。

1.台積電

2.光洋科

3.台達電

4.金像電

5.世芯

6.力旺

7.創意

8.元太

9.八方雲集

10.信驊

【延伸閱讀】
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科技股 半導體 IC設計

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