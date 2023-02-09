論總報酬「指數型投資」大多優於「存股領息」 專家：要多看優點因每個人選擇不同

關於「指數化投資」與「存股債領息」究竟孰對孰錯，一直以來爭辯不休。

如果報酬率是唯一評斷標準，那麼毫無疑問地，「指數化投資」絕對是勝利者，「指數化投資」的擁護者也會以較佳的報酬率不斷攻擊「存股債領息」。同時，試圖找出其他各種數據，抨擊「存股債領息」是一種極端錯誤的投資方式，恨不得消滅「存股債領息」這種投資論調。

想依靠股利過日子，需要很多本金，這確實不是一般人能辦到的。但指數化投資何嘗不是需要很大的本金？版主曾經在過去的文章做過試算，以一般中產階級的收入進行投資，能做到一年股利36萬就已經很不簡單了，在搭配勞保年金，退休後雖無法過上錦衣玉食的日子，衣食無缺總是可以的。

版主一直認為，從總體報酬率來看，指數化投資確實優於存股領息，也認為大範圍的市值型ETF優於高息型ETF，但版主絕對不會否認高息型ETF的優點。版主持有市值型ETF，也持有高息型，因為版主看的是這兩種產品的優點，緊抓著缺點不放並加以攻擊，有什麼意義呢？

不少投資人抨擊高息型產品很糟，甚或以垃圾稱之，這樣的批評大可不必。版主周遭很多親友，金錢觀非常保守，甚或有不少只做台幣定存，難道這些人也活該被攻擊？個人資產要擺放在什麼位置，這是個人選擇，不能單單以「報酬率」做為唯一評斷準則。對於周遭保守的親友，不論他們只買黃金、台幣定存、儲蓄險..等報酬率偏低的投資方式，版主也都不會認為他們有錯，畢竟每個人的金錢觀不同，實沒必要強迫推銷特定投資策略。

此外，版主一向認為，想安穩退休，光有錢是不夠的。財富、健康、時間、思想、情感，是能安穩退休的5大要素，唯有顧好這5點方能安心離開職場。『存股方程式』不光是談存股、投資，更是傳遞安穩離開職場的一種理念，所以版主常常分享生活與對生活的感嘆。朋友們，如果您對「存股債領息」有意見，也不需只看缺點，多看優點、多點正向思考絕對可以讓生命更美好；如果真的還是認為「存股債領息」完全沒有任何優點，也沒關係，既然道不同，就無須強迫聚在一起。也或許，我們可以一起分享生活點滴與感觸，不論財富、健康、時間、思想、情感，都有很多很多需要一起學習、成長。

也許，版主在「存股方程式」發表的任何關於投資的文章不值一提，但版主自始至終都自承只是一個平凡的中產階級，出生雲林農村、家世平凡，薪水普通，也正經歷著人世間的喜、怒、哀、樂，絕對不敢以投資專家自居，寫出來的投資文章自然沒有高含金量。對於「存股方程式」的評論，不論褒或貶，版主會以淡如水的心態面對。老粉們都知道，畢竟，這裡就是一個平凡的40歲中年大叔書寫投資心得的小地方，如是而已！

不論指數化投資、存股債領息、儲蓄險、定存、黃金、共同基金...，每一種投資方式都有其優點，版主不會詆毀任何一種產品、不會詆毀任何一種投資方式。而「存股方程式」就是版主自我修煉的園地，修身、修心、修財，有了強健的身與心，財才有意義！

財富需要時間慢慢積攢，修煉強大的身與心隨時都能開始！

◎本文內容已獲 存股方程式 授權，原文出處於此。