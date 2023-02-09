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新手定期定額買10年 網勸停利「否則必虧」：買0050或金融股

聯合新聞網／ 綜合報導
許多人喜歡定期定額投資理財。圖／聯合報系資料照片
許多人喜歡定期定額投資理財。圖／聯合報系資料照片

定期定額適合懶人投資，不需花費時間看盤，許多股市新手偏好以此方式投資。一名網友詢問「每檔股票定期定額10年的投資報酬率」如何計算，其他網友除貼出相關公式外，也建議「新手可以買大盤指數的0050或是一些金融股當起始投資項目」，還有人提醒「一次定期定額10年一定會虧，因為會越攤越平，要適時停利」。

一名網友在論壇Dcard發文表示，「我是股票新手，最近想開始買定期定額，想比較幾支股票的報酬率，可是不知道公式是什麼，網路上每個人寫的都不一樣，請高手支援謝謝，我想算每檔股票定期定額10年，最終會有多少以及投資報酬率、中間配息賺多少，是要用複利共識算嗎？還是等差數列？」

其他網友解答「以買進金額到賣出金額漲跌的價差比，加上配股或是配息的錢去除以買進價格(不算時間成本) ROI = ( 投資的當前價值 - 投資的最初價值 )／投資成本100%，如果是年化報酬率的話(加上時間成本) Annualized ROI = { [ 1 + ( 淨利潤／投資成本 ) ] ^ ( 1 / n ) -1 } * 100%」。

還有網友留言「新手的話可以建議買大盤指數的0050或是一些金融股當起始投資項目」、「如果你是直接一次定期定額10年一定會虧，因為會越攤越平。定期定額一定要適時停利」。

Dcard 大盤 定期定額 0050元大台灣50 ETF 金融股

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