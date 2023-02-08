景氣連續兩藍燈…該All In了？專家分享「這兩招」：進可攻退可守

2022年12月的景氣對策燈號一樣是藍燈，這樣等於連續出現2個景氣藍燈囉！

之前有說過，根據歷史的4次經驗來看，在連續藍燈（低迷）後，燈號往上轉好以後，股市也都會跟著回升，所以說藍燈是非常好的佈局時候。

不過之前有跟我討論景氣藍燈的一位朋友，看到上週公佈的第二個藍燈以後，馬上決定想要All in到股市。

我建議她先不要一次就把資金全部買完，可以參考一下我提供給她的策略：那就是用 「艾蜜莉定存股+定期定額」兩種策略混合使用；首先可以把這她這筆資金拆成二筆資金，假設是200萬，比例是5:5，拆成兩筆資金，一筆拿來投資「艾蜜莉定存股」，有好價格+高殖利率 就可以往下買進！

而另一筆就拿來做「定期定額」，當景氣對策燈號連續藍燈的階段，每個月買入：

以上例來說，可以用100萬的資金，拆成2~3年的份額來定期定額買ETF，標的可選擇：0050、006208甚至想要高股息的話，那0056、00878也可以。

最好的情況就是股市下跌，那這兩種策略就可以一路往下買，這樣等到順利把2~3年期的資金買完後，自己持有的ETF部位成本就會是很漂亮，當然股市下跌，用艾蜜莉定存股也可以買很多便宜的好股票。

ETF等到股市在10年高點，連續紅燈再慢慢賣出，而持有的股票因為買的夠低，也可以考慮要不要賣。

那如果遇到股市在2~3年沒有明顯下跌，有錢就還是得持續的投入，讓整體成本繼續往下降，來達到微笑曲線的效果。

最後就等待股市過熱「連續紅燈」的時候再賣，這樣的方式算是進可攻，退可守方式。

朋友聽完後答應我，會好好再把我的策略規劃一下，再調整成最適合自己的策略，她還笑說，我比她還緊張她的錢，我想這本來就是努力存來的錢，當然不要因為投資策略失誤就白白賠掉了啦！

◎本文內容已獲 艾蜜莉-自由之路 授權轉載，原文於此