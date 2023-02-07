ETF買大盤型或高股息？網籲「年輕新手」買這類股

投資時的標的選擇是門學問，有網友正在考慮投資大盤型ETF如0050、006208或高股息ETF如00878、00900，其他網友則表示「年輕、有收入或新手建議買大盤ETF」。

一名網友在論壇Dcard發文詢問「大盤型ETF跟高股息ETF哪個比較好？」他表示，「小弟我自覺主動選股賠的機率一定很大，所以想說每個月定期定額投入etf，目前看到市面上推薦大盤etf和高股息etf，像是0050、006208或是00878、00900」。

其他網友則留言「大盤ETF」、「年輕有收入建議買大盤ETF賺資本利得，像006208 如果你想同時拿多一點配息，個人推00692，應該是目前市面上最好的大盤ETF，內扣低的同時配息又高，資本利得跟股息都能賺，比存0050好太多」、「新手買市值型ETF 0050或006208比較好，也可以看看是不是有比0050強勢的ETF」。

還有網友留言「這兩個看你是偏向領股息，還是股息+股價上漲。依照過去的數據，後者報酬率比較高」、「我自己是有買配股的ETF，然後再拿配息的錢重複投入做複利買美股00757」、「定期定額就50或6208，是可以拿一部份買56或878，900先不要」、「市值型可以選006208，內扣比0050低，高股息878可以配00919，季配剛好錯開」。