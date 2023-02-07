快訊

堂哥遭控連環劈腿女志工、危險性行為 陳柏惟出面道歉了

民進黨中評會開鍘 邱莉莉、林志展議長選舉涉賄停權3年

ETF買大盤型或高股息？網籲「年輕新手」買這類股

聯合新聞網／ 綜合報導
網友詢問ETF投資標的。圖／聯合報系資料照片
網友詢問ETF投資標的。圖／聯合報系資料照片

投資時的標的選擇是門學問，有網友正在考慮投資大盤ETF如0050、006208或高股息ETF如00878、00900，其他網友則表示「年輕、有收入或新手建議買大盤ETF」。

一名網友在論壇Dcard發文詢問「大盤型ETF跟高股息ETF哪個比較好？」他表示，「小弟我自覺主動選股賠的機率一定很大，所以想說每個月定期定額投入etf，目前看到市面上推薦大盤etf和高股息etf，像是0050、006208或是00878、00900」。

其他網友則留言「大盤ETF」、「年輕有收入建議買大盤ETF賺資本利得，像006208 如果你想同時拿多一點配息，個人推00692，應該是目前市面上最好的大盤ETF，內扣低的同時配息又高，資本利得跟股息都能賺，比存0050好太多」、「新手買市值型ETF 0050或006208比較好，也可以看看是不是有比0050強勢的ETF」。

還有網友留言「這兩個看你是偏向領股息，還是股息+股價上漲。依照過去的數據，後者報酬率比較高」、「我自己是有買配股的ETF，然後再拿配息的錢重複投入做複利買美股00757」、「定期定額就50或6208，是可以拿一部份買56或878，900先不要」、「市值型可以選006208，內扣比0050低，高股息878可以配00919，季配剛好錯開」。

ETF 大盤 高股息 Dcard 00878國泰永續高股息 00900富邦特選高股息30 0050元大台灣50 006208富邦台50

延伸閱讀

秦慧珠批徐巧芯講話沒水準 國民黨被「吵鬧小雞」牽著鼻子走

曾馨瑩曬度假照 前綠委看出「郭台銘不會選總統」原因曝光

帶球嫁醫師卻公主夢碎！她怒列鐵公雞3極省行為 男方回應了

小2女童獻策破解「迴轉壽司惡搞」 媽媽卻糗了：其實有這種餐廳…

相關新聞

ETF買大盤型或高股息？網籲「年輕新手」買這類股

投資時的標的選擇是門學問，有網友正在考慮投資大盤型ETF如0050、006208或高股息ETF如00878、00900，其他網友則表示「年輕、有收入或新手建議買大盤ETF」。

玉山金（2884）想提高存股配置…因加薪4千 網1理由勸：買006208

定期定額意指每隔固定一段時間，買進一筆固定的金額的投資策略，又稱懶人理財法。有網友每月投入1.1萬元定期定額，包括7000元006208、4000元00713，近日因升職加薪將可再多投入4000元，因此考慮拉高投資金額或新增第三個標的玉山金。不過有網友指出，006208內已含玉山金，不如全投006208。

台籍股東直接持股大陸公司 勤業眾信：須評估三要點

在過往輔導眾多台商進行家族股權傳承個案中，常發現早期因未妥善規畫下，由台籍個人直接持有中國大陸公司之情況，另外於今年度台...

經濟面臨逆風但非颶風 惟底部可能仍未成形

富蘭克林坦伯頓基金集團每月公布的美國經濟儀表板追蹤三大類共十二項美國經濟指標，一月數據顯示就業信心維持在黃燈，營建許可從...

聯準會僅再升息一碼 美股重拾資金青睞

全球股市上週漲跌互見，聯準會如期升息一碼至4.5%~4.75%且稱通膨稍微減緩，歐洲及英國央行升息兩碼但鷹派立場稍微減弱...

全球主要地區股市續迎資金淨流入 美股動能居冠

主要央行近期升息政策讓市場解讀貨幣緊縮週期可能逐漸接近尾聲，市場情緒持續轉佳，風險資產獲資金青睞。回顧過去一周全球股市資...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦