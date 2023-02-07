玉山金（2884）想提高存股配置…因加薪4千 網1理由勸：買006208
定期定額意指每隔固定一段時間，買進一筆固定的金額的投資策略，又稱懶人理財法。有網友每月投入1.1萬元定期定額，包括7000元富邦台50（006208）、4000元元大台灣高息低波（00713），近日因升職加薪將可再多投入4000元，因此考慮拉高投資金額或新增第三個標的玉山金（2884）。不過有網友指出，006208內已含玉山金，不如全投006208。
一名網友在論壇Dcard詢問定期定額配置方式，他每月投入1.1萬元定期定額，包括7000元006208、4000元00713，近日因為調薪與升職加薪，每月可投資的金額提高到1.5萬元。
該網友正考慮要拉高投資金額，也就是1萬元006208、5000元00713，或是新增第三個標的玉山金，改為7000元006208、4000元00713、3000元玉山金。
其他網友則建議全數投資006208，留言「全部006208相信我」、「006208裡面有玉山金」，另外還有人留言「我會買台新金或國票金，配股+配息，價格也便宜」、「可以考慮新出的etf，在募集的階段0手續費，每年配息兩次，發行價15元」。
還有網友表示「我自己定期定額有在買玉山金跟00757，00757我還蠻推薦的，因為這支裡面都是美股的科技業龍頭，很適合美股新手當作投資的選擇，去年低檔慢慢買，這波漲幅也瞬間超過許多同期ETF了」。
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