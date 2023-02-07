玉山金（2884）想提高存股配置…因加薪4千 網1理由勸：買006208

定期定額意指每隔固定一段時間，買進一筆固定的金額的投資策略，又稱懶人理財法。有網友每月投入1.1萬元定期定額，包括7000元006208、4000元00713，近日因升職加薪將可再多投入4000元，因此考慮拉高投資金額或新增第三個標的玉山金。不過有網友指出，006208內已含玉山金，不如全投006208。

2023-02-07 10:57