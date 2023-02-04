27萬就能月領500元利息…發票還不一定每期中！ 他：「這樣做」即可
YouTube頻道《知美JiMMY》分享，將存款放在三家銀行「高利活存」數位帳戶，僅需要本金約27萬，就可以每月幫自己加薪500元，且毫無風險，穩穩賺取利息錢進口袋。
以下為影音內容：
景氣藍燈亮起，市場趨於保守，利用27萬緊急避難金，搭配三家高利活存帳戶，零門檻、風險，每月幫自己加薪500元，加上美金定存超高5.075％年利率，每個月在幫自己無痛加薪2162元。
市場氣氛偏向保守 緊急避難金怎麼存最划算？
2021年→每位股民平均大賺95.0萬元
2022年→每位股民平均減損65.6萬元
2022年11月，景氣對策燈號正式進入藍燈；市場整體氣氛偏保守。閒置的現金該可以這樣運用：
國泰活存利息(0.385％)
國泰台幣一年期定存_機動利率(1.440％)
若傻傻把錢分別放在活存、一年期定存，100萬額度一年後就相差1萬550元，也可發現活存因為隨時可以領取使用，使用起來相對方便，所以給的利率會比較低，定存因為規定存放不可動用的時間，所以利率會給得比較高。
但現在各家銀行為了要因應時代潮流，吸引年輕客戶，推出屬於自己的網路銀行，給出比「定存」更高的「活存」高利率優惠：
台幣高利活存(2.000％〜3.000％)
國泰美金一年期定存(3.800％)
緊急避難金搭配數位帳戶 每月爽領500元利息
華南銀行SnY數位帳戶（公告期限:2023/12/31）
額度10萬元新台幣，活存利率2.3％，每月利息192元
第一銀行iLEO數位帳戶（公告期限:2023/12/31）
額度12萬元新台幣，活存利率2.0％，每月利息200元
遠東商銀Bankee數位帳戶（專屬連結完成開後享6個月高利，公告期限:2023/03/31）
額度5萬元新台幣，活存利率2.6％，每月利息108元
零門檻、零風險，透過27萬緊急避難金，每月給自己500元利息。
美金定存最高8％每月再幫自己加薪2162元
因為美金定存需要考慮匯率風險，不一定適合每一位投資人，所以這邊舉出活動結束的案例分享；有興趣者可以找其他家美金定存的銀行諮詢參考。
永豐未來存款（活動期間已過）
第一階段（1~3個月_固定利率3.3％）
第二階段（4~6個月_固定利率4.0％）
第三階段（7~9個月_固定利率5.0％）
第四階段（10~12個月_固定利率8.0％）
平均年利率5.075％，與0050長期年化平均報酬率相似，共存入17,042.98元美金，年利率5.075％計算，總利息864.93元美金＝25948元新台幣(1:30），平均每月可領利息為2162元新台幣。
◎本文內容已獲 知美JiMMY 授權，未經同意禁止取用轉載。
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