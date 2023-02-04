27萬就能月領500元利息…發票還不一定每期中！ 他：「這樣做」即可

YouTube頻道《知美JiMMY》分享，將存款放在三家銀行「高利活存」數位帳戶，僅需要本金約27萬，就可以每月幫自己加薪500元，且毫無風險，穩穩賺取利息錢進口袋。

以下為影音內容：

景氣藍燈亮起，市場趨於保守，利用27萬緊急避難金，搭配三家高利活存帳戶，零門檻、風險，每月幫自己加薪500元，加上美金定存超高5.075％年利率，每個月在幫自己無痛加薪2162元。

市場氣氛偏向保守 緊急避難金怎麼存最划算？

2021年→每位股民平均大賺95.0萬元

2022年→每位股民平均減損65.6萬元

2022年11月，景氣對策燈號正式進入藍燈；市場整體氣氛偏保守。閒置的現金該可以這樣運用：

國泰活存利息(0.385％) 國泰台幣一年期定存_機動利率(1.440％)

若傻傻把錢分別放在活存、一年期定存，100萬額度一年後就相差1萬550元，也可發現活存因為隨時可以領取使用，使用起來相對方便，所以給的利率會比較低，定存因為規定存放不可動用的時間，所以利率會給得比較高。

但現在各家銀行為了要因應時代潮流，吸引年輕客戶，推出屬於自己的網路銀行，給出比「定存」更高的「活存」高利率優惠：

台幣高利活存(2.000％〜3.000％) 國泰美金一年期定存(3.800％)

緊急避難金搭配數位帳戶 每月爽領500元利息

華南銀行SnY數位帳戶（公告期限:2023/12/31） 額度10萬元新台幣，活存利率2.3％，每月利息192元 第一銀行iLEO數位帳戶（公告期限:2023/12/31） 額度12萬元新台幣，活存利率2.0％，每月利息200元 遠東商銀Bankee數位帳戶（專屬連結完成開後享6個月高利，公告期限:2023/03/31） 額度5萬元新台幣，活存利率2.6％，每月利息108元

零門檻、零風險，透過27萬緊急避難金，每月給自己500元利息。

美金定存最高8％每月再幫自己加薪2162元

因為美金定存需要考慮匯率風險，不一定適合每一位投資人，所以這邊舉出活動結束的案例分享；有興趣者可以找其他家美金定存的銀行諮詢參考。

永豐未來存款（活動期間已過） 第一階段（1~3個月_固定利率3.3％） 第二階段（4~6個月_固定利率4.0％） 第三階段（7~9個月_固定利率5.0％） 第四階段（10~12個月_固定利率8.0％）

平均年利率5.075％，與0050長期年化平均報酬率相似，共存入17,042.98元美金，年利率5.075％計算，總利息864.93元美金＝25948元新台幣(1:30），平均每月可領利息為2162元新台幣。

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