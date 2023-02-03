每月能多領2419元利息！ 專家：有100萬這樣存爽爽領錢

理財達人摳摳（懶錢包Lazywallet）在Youtube頻道上分享，2022年台灣央行升息4次，定存利率來到1.465%，這時可以利用「高利活存」放大存錢效果，0風險、無腦賺，每月爽領2419元利息！

以下為影音內容：

身為北漂的外食族，這一年多來對物價上漲很有切身的感覺，加個蛋漲、吃麥當勞漲、喝飲料漲、剪頭髮漲，隨便去街上走一圈，小吃便當餐廳店家的價目表基本上全都換了一輪，菜單更新的同時，順便搭配價格升級。

為了因應這一波有感的通膨，世界各國央行啟動升息循環，例如美國在短短一年內瘋狂升息17碼，基準利率拉到4.25％至4.50％區間；台灣當然相對溫和許多，不過整個2022年也升了4次，第一次1碼，之後連3個半碼，一共是2.5碼。

對多數的民眾來說，最直觀的影響就是貸款利率提高，借錢變困難了，如果正在繳車貸、房貸、信貸，那每個月的壓力勢必會有所增加；不過相對存錢族，可說是有著大大的小確幸，放在銀行的存款利息漲了又漲。

國銀龍頭臺灣銀行宣布，調升1年定期儲蓄存款利率到1.465％，查了30幾間銀行，基本上利率相去不遠，例如存個100萬元，1年之後能領1萬4650元，平均每月加薪1220元。

相信台灣今年就算不繼續升息，降息的機率也是不高的，手上有閒錢放在銀行不管那是下下策，因為活存利率可是相對低，太可惜啦！選擇轉定存就聰明多了，網銀按一按就輕鬆設定好了，不過要推薦更好的選擇「高利活存」。

「高利」意思是有著高利率，「活存」代表資金能隨時動用很彈性，錢放銀行生利息當然是0風險，無腦賺的好康千萬別錯過。

月領1686元攻略 人人適用

利率最高的是華南銀行SnY數位帳戶2.3％沒有任何門檻限制，其次是新光銀行OMNI-U有2.275％，不過要綁定電子支付儲值或消費且每月從其他銀行轉存2萬元以上；第三名由第一銀行iLEO和聯邦銀行NewNewBank並列利率是2.00％。

後面名次就依序上圖表可以自行參考比較。

幫忙計算上面存滿的情況下，平均一個月可以領多少錢；另外補充，利率1.5％的銀行其實不止2家，永豐DAWHO、將來銀行、台企銀Hokii、合庫數位戶、LINEBank袋帳戶都是，但怕表格太長就挑額度最高的前2名放上去。

順帶一題現在定存都有1.465％了，那利率沒1.5％的數位帳戶或純網銀暫時就不用考慮了。

前面用定存100萬元舉例，1年能領1萬4650元，平均月領1220元，如果改用高利活存，利息當然更高囉！

表底有顏色額度存滿剛好是102萬元，平均每個月可以領到1686元，夠吃一頓高級buffet了，但當然還是會建議拿去投資CP值更高。

月領2419元攻略 新戶篇

如果是新接觸存網銀和數位帳戶的朋友，銀行為了吸引大家來用，給的福利很大方，以上整理7間歡迎挑選。

第一名是聯邦銀行NewNewBak利率高達8.00％，不過只有短短30天；第二名是國泰青年子帳戶3.375％，但限25歲以下；第三名是將來銀行3.505％活動也比較短（限期90天）。

一樣來試算，假如手上有100萬元，怎麼存最能爽爽領錢呢？

因為額度上限比較低所以要搭配前面的表格一起看，把錢放到聯邦NewNewBk、將來銀行、國泰青年子帳戶、台新Richart、遠東Bankee、華南SNY、新光OU、富邦奈米存、一銀iLEO、台銀數位户(或上海Cloud Bank)，存好存滿是存款97萬元，平均月領利息是2419元。

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