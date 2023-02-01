「別買台積電股票！」 工程師：職業生涯壽命不長…鎖定45歲要退休

【撰文・科爾多瓦工作室】

退休規劃人人在談，但是理性想一想，現在台面上的股票真的適合退休嗎？我常跟工程師客戶聊到退休時，發現工程師對於退休情緒複雜。由於職業生涯壽命不長，約莫45歲就有退休急迫性，但是這塊工程師退休盲區做溝通時，本期我用幫工程師退休規劃模式一起看看退休規劃怎麼做！如果您也想在15年完成退休規劃，不妨一同參考。

工程師退休是相當複雜的問題，尤其是現在約莫30歲剛有些許財富累積的年輕工程師，要鎖定的是45歲完成退休。反過過去以 15 年一個週期來看：1975 年二戰後第一波退休用十大建設完成規劃；1990 仰賴第二波是台灣經濟高速成長；2015 碰到科技快速增長；2040 年，工程師們退休金，要放在哪？

工程師退休理財或說15年快速退休，從各種債券、配息基金一直到低波動股票，各種產品層出不窮。但是重點不在現在的產品試不適合，重點在用現在的投資工具規劃 15 年後的退休生涯，無異是癡人說夢。

現在的全球大品牌，2040 年時能否存活都不知道。換句話說，工程師退休規劃非常緊迫，「你覺得父母輩會在 80 年代購買台積電緊握 30 年做退休基金？別開玩笑了吧…。」一提起這點我們常常一起大笑，工程師馬上也心領神會。「別再自欺欺人了，傳統股票無法讓你退休。」反之我會認真看待『工程師退休』跟一般人的退休概念必須、醫生退休做出明顯區分，「應該要把未來的穩定類股拉到現在存股。」，重點放在未來。

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簡而言之，就是超前部署，以現在扛起台灣經濟主流的新科技工程師世代（1985-1995 年出生），如果以 45 歲作為分界線作為分界，退休年齡大致落在 2040 年後 15 年之間。未來 15 年什麼產業增長最快？『行動裝置產業約略 2025 進入成熟期；電子自駕車、人工智慧差不多在 2035 年；最實際的產業，就是現在的太空類股。洛克達因 (AJRD-US)、維珍銀河 (SPCE-US)、Maxar(MAXR-US) 上述三家公司已在太空產業有所斬獲，目前剛開始獲利。

針對退休，工程師再清楚不過未來科技走勢，這不是癡人說夢譁眾取寵，而是正在發生的事實「專門分析太空經濟的重量級大行摩根士丹利 (MS-US) 就極為看好維珍銀河，給予買進評等」。

先前全球前兩大首富，SpaceX 創辦人馬斯克與 Amazon 創辦人貝佐斯，都將宇宙納入未來商業版圖必爭之地時，工程師退休商機已經不言而喻。這場巔峰之戰，在地球的我們也可能受惠。例如 SpaceX 旗下衛星連網服務「星鏈」（Starlink），就在今年初正式宣布開放申請服務，使用者可透過預付 99 美元預定全套價值 499 美元的衛星網路天線與路由器組，就能獲得星鏈連網服務，台灣地區最快在 2025 年開始普及就能開通服務，創造現金流，這是所有剛剛開始有錢規劃，又有職涯年紀壓力的工程師族群最好的標地。

如果是馬斯克代表 SpaceX、藍色起源背後金主就是貝佐斯，兩人性情各異，但對於太空探索都有無盡的狂熱，這樣的科技狂人對於改變未來的夢想無人能出其右——不過，這不代表投資者就得提早投入。像是 SpaceX 的星鏈計畫雖然充滿商機，甚至可能在數年內 IPO 尋求，屆時無疑將成為市場追捧焦點。但是「星鏈」商業模式還無法創造穩定現金流，馬斯克也坦言在 2024 年 SpaceX 就會面臨現金流的挑戰，但可以克服。

這背後代表的，就是2024年股票上市後所有搞懂技術層次怎麼操作，都該買進、定期存股、長期持有作為工程師的退休規劃中。簡而言之，醫師退休規劃求長線；工程師退休規劃必須要縮短。

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如果投資人現在就想著手，美股近 10 年也陸續出現相關ＥＴＦ（見下表）。例如由方舟投資執行長及投資長凱薩琳伍德領軍的 ARKX 就在2021年登場。最大持股是全球定位系統大廠天寶導航 (Trimble-US)，比例達 9.17%。傳統型 ITA 則是瞄準防務公司，屬於未來傳產概念股雷神 (RTN-US) 與波音公司 (BA-US)，投資比重都接近 20%。

ARKX 雖然不乏傳統電子商務，如 Amazon(AMZN-US) 、洛克希德馬丁 (LMT-US) 與 L3Harris(LHX-US)（美國前六大防務公司），但第二大持股卻是自家的 3D 列印 ETF(PRNT-US) 。原因就在於近年 3D 列印技術在太空環境的應用已經日漸成熟，3D 列印的工業技術將大幅降低火箭成本，屬於太空探測零組件概念股。

2040 年的15年工程師退休規劃，一定要突破框架，不能安於固定的資產配置，需時時檢視新鮮度」才能打造出經得起趨勢考驗的退休資產組合。

作者：科爾多瓦工作室

本文透過「方格子直送」計劃合作轉載，原文：工程師的退休規劃：別買台積電 !