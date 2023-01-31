台股開春大漲上半年走勢往哪？網曝統計：一個月內看漲機會大

台股兔年開紅盤大漲，過年後首（30）日以15,493.82點作收，上漲560.89點，收在當日最高點，成交量3,297.2億元。有投資人詢問「2023上半年看多還是看空？」其他網友認為，「根據統計，新春開紅，後續一個月看漲機率大」。

台股早盤以15,291.53點開盤，上漲358.6點，隨著台積電（2330）尾盤拉高，指數也收在今日最高點，以15,493.82點收盤，上漲560.89點，漲幅3.76%。台股收在今日最高，站上年線，創農曆年開紅盤最大漲點，且是史上單日第三大漲點。

有網友在PTT發文詢問「2023上半年大家看多還是看空？」他表示，「我比較晚接觸股票，到目前為止算是小小微賺，還是比定存的利率好一點，想法基本上就是盡量往利多的方向靠、不玩槓桿、不賭身家，但是目前感覺市場動向不明，自己看感覺是偏向多頭，實在是有點猶豫」。

其他網友則留言「絕對是爆炸多，你嘛看一下今天（指30日）這氣勢」、「上半年多頭，下半年空頭」、「無敵多，籌碼太乾淨了，只有美企在經濟衰退而已，其它國家根本無感，美國就是還無限QE的債而已」。

但也有人持反面意見留言「我看空」、「美企衰退其他國沒影響，你在說笑嗎？」、「空啊，沒有理由不知道在漲啥」、「短多長空，第三季觀望是否反轉」、「還在尬空怎是多頭」。