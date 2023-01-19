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他存股新光金（2888）怨心寒！網笑翻籲：買00878和這2檔

聯合新聞網／ 綜合報導
網友存股新光金，卻哀怨越存越心酸。本報系資料庫
網友存股新光金，卻哀怨越存越心酸。本報系資料庫

2022年大環境景氣不佳，股票市場持續低靡，有投資三年經驗的網友抱怨，「投資成果只有一個字，『韭』」，他近一年存股新光金（2888）「越存越心寒」，對此，其他網友直呼「這麼多支你偏偏選一支最垃圾的」，建議他「無腦大盤」，改存「006208+00692+00878」。

一名網友在論壇Dcard發文表示，「三年來的股海裸泳，想轉ETF，這三年的投資成果，一個字，『韭』，一路縮小持股比重跟產業，本想說聽長輩的，要存就存金融股，然而最近一年西瓜金（指新光金）是越存越心寒。

該網友說，「感覺還是回到最原始初衷，存個ETF，然後放三年不要動比較好，有在想說是不是年前把西瓜金砍一砍，拿去丟二月初除息的00905，目前看到的殖利率3%多，起碼眼下就能有點點回報，順利的話還能每季拿配息」。

其他網友則留言「一起加入無腦大盤流」、「推薦006208+00692+00878」、「三年不夠喔，你這心態還是不行」、「直接轉00905+00878定期定額，再怎樣也比你買西瓜強上一百倍」。

不少網友認為問題不是長輩建議有誤，而是他的選擇不妥，留言「這麼多可以挑怎麼會挑到西瓜金？雖然不知道00905是什麼，但殖利率3%也太少，你真的無腦大盤就好」、「這麼多支，你偏偏選一支最垃圾的」。

Dcard 新光金 006208富邦台50 00692富邦公司治理 00878國泰永續高股息 ETF

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