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怎辨別股市死貓跳或趨勢扭轉？網起哄：做多就對了

聯合新聞網／ 綜合報導
PTT網友討論美股趨勢。 路透社
PTT網友討論美股趨勢。 路透社

美國聯準會主席鮑爾日前表示不考慮在今(2023)年降息，加上美國公布經濟數據後，市場普遍預期升息腳步將放緩。有網友好奇詢問「要怎麼辨別（美股）是死貓跳還是趨勢扭轉了？」其他網友則表示，「突破就是扭轉，假突破就是死貓跳，只要看三個月後是漲是跌就知道了」，同時不少人都起哄建議「做多就對了」。

一名網友在PTT發文詢問，「新的一年，美股跟加密貨幣都開始往上暴衝，但去年的結論明明就是會繼續漸進式的升息，最終目標是5，當時很多評論也是 2023年看來也是很慘。

但最近這幾天往上抬升，剛好到了關鍵位，跟美股走的加密貨幣甚至更FOMO，直接被莊家一口氣拉抬，突破阻力位，一堆空軍暴倉陣亡，但類似的情況，好像去年底有發生過一次，大家也是fomo，然後隔天就發現越想不對勁，然後過後幾天就咻一路跌回來。所以想詢問一下，目前美股的情況像是死貓跳，還是趨勢扭轉了？」

其他網友則留言「只要看三個月後是漲還是跌就知道了」、「用關鍵位跟阻力位辨別啊」、「趨勢扭轉了，股債幣全都突破」、「死貓跳應該只有下市前的最後上揚可以這樣說」、「看有沒有量，而且重點是不能看單一K棒」、「你就一直買，總會買到趨勢反轉的時候」。

還有網友打趣留言「什麼都知道我還跟你ptt喇賽」、「拿兩個硬幣出來丟啊」、「等跌破15000的時候再來回你這篇文」、「半年後回答你」、「我等等幫你問神」。

不少網友建議「做多」，留言「跟股板對做，一堆人喊空，做多爽賺三個月」、「還會再跌一波，不過股版只能做多永遠做多，我也覺得做多沒啥問題，就算上半年跌一波，下半年要選總統一定拉上來不用怕」。

美股 PTT 美國

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