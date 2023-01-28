他直言「台積電代工3年後降價」原因曝光！卻被倒噓爆

台積電赴美設廠，有網友以近期特斯拉降價一事指出，若降價就可打贏其他對手，台灣「護國神山」企業台積電也應效仿。不過其他網友則分析，intel、三星等代工廠的先進製程仍落後台積電，估算還要等3年以後台積電代工才有機會降價，但理由一出，卻被其他網友噓爆。

一名網友在PTT發文指出，近日特斯拉全球大降價，外界看好此舉可打贏其他傳統車場，時間到了特斯拉股價會再度上升。不過他質疑，既然如此台積電代工技術也應降價，畢竟只要犧牲毛利率，就可以贏過全世界成熟製程代工廠，說不定市佔率還可達9成。

對此有網友回文解釋，「intel跟三星還落後於台積電，所以先進製程可以坐地喊價，不過隨著美國設廠、日本設廠、培養美國、日本當地人才，學成之後intel有機會挖鳳凰城的，韓國三星有機會挖日本的，到時候intel、三星良率提升，自然就會降價，不過可能要等3年之後才可能會發酵，而且美國裁員潮，應該有更多美國人願意去台積電裡面學習」。

但其他網友不太認同，紛紛留言「那麼簡單的話，那三星美國來台灣設廠就好啦，幹嘛大費周章」、「想太多，同樣是3nm但是每家廠商的製程跟機台都不太一樣，不是挖幾個人就能改善良率的」、「台灣早就一堆年薪比gg還高的外商 gg也沒被挖倒」、「以為在挖地瓜喔」。

還有網友留言「製程的東西人沒IC設計重要吧，製程和設備和技術發展方向綁在一起，所以只有挖人沒用的」、「沒製程你IC再會設計都做不出來，哀皇就是展現IC設計好棒棒，但做不出來的最佳案例」。