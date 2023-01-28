快訊

澳網／遭化解3冠軍點 莎芭蓮卡仍逆轉奪大滿貫單打首冠

民進黨大風吹？他預告「這三人」再度合體 網諷：一鍋回鍋肉

明寒流籠罩全台低溫下探6度 回暖時間曝光

聽新聞
test
0:00 / 0:00

他直言「台積電代工3年後降價」原因曝光！卻被倒噓爆

聯合新聞網／ 綜合報導
有網友認為台積電代工技術三年後有望降價。路透
有網友認為台積電代工技術三年後有望降價。路透

台積電赴美設廠，有網友以近期特斯拉降價一事指出，若降價就可打贏其他對手，台灣「護國神山」企業台積電也應效仿。不過其他網友則分析，intel、三星等代工廠的先進製程仍落後台積電，估算還要等3年以後台積電代工才有機會降價，但理由一出，卻被其他網友噓爆。

一名網友在PTT發文指出，近日特斯拉全球大降價，外界看好此舉可打贏其他傳統車場，時間到了特斯拉股價會再度上升。不過他質疑，既然如此台積電代工技術也應降價，畢竟只要犧牲毛利率，就可以贏過全世界成熟製程代工廠，說不定市佔率還可達9成。

對此有網友回文解釋，「intel跟三星還落後於台積電，所以先進製程可以坐地喊價，不過隨著美國設廠、日本設廠、培養美國、日本當地人才，學成之後intel有機會挖鳳凰城的，韓國三星有機會挖日本的，到時候intel、三星良率提升，自然就會降價，不過可能要等3年之後才可能會發酵，而且美國裁員潮，應該有更多美國人願意去台積電裡面學習」。

但其他網友不太認同，紛紛留言「那麼簡單的話，那三星美國來台灣設廠就好啦，幹嘛大費周章」、「想太多，同樣是3nm但是每家廠商的製程跟機台都不太一樣，不是挖幾個人就能改善良率的」、「台灣早就一堆年薪比gg還高的外商 gg也沒被挖倒」、「以為在挖地瓜喔」。

還有網友留言「製程的東西人沒IC設計重要吧，製程和設備和技術發展方向綁在一起，所以只有挖人沒用的」、「沒製程你IC再會設計都做不出來，哀皇就是展現IC設計好棒棒，但做不出來的最佳案例」。

PTT 特斯拉 2330台積電

延伸閱讀

27歲男月開銷達40k嘆：沒存到錢！ 網教1招「實用存錢法」

外網再點名台灣交通不讓行人 錄影檢舉卻遭警方「1理由」退貨

月薪3萬爬到年薪百萬可能嗎？ 釣出一票神人回：不難

小一兒生日索要娃娃「同學都有」 父上網求解搜出恐怖遊戲

相關新聞

他直言「台積電代工3年後降價」原因曝光！卻被倒噓爆

台積電赴美設廠，有網友以近期特斯拉降價一事指出，若降價就可打贏其他對手，台灣「護國神山」企業台積電也應效仿。不過其他網友則分析，intel、三星等代工廠的先進製程仍落後台積電，估算還要等3年以後台積電代工才有機會降價，但理由一出，卻被其他網友噓爆。

定期入金還是All In更好？網曝1投資「一套資金打到底」最賺

投資方式分為許多不同類型，如定期定額或一次All In，不同投資人會因不同的需求進行選擇。不少網友認為，「單筆歐印會比定期定額績效好」，尤其是短線投資，不過也有人偏好定期入金。

多頭、空頭是什麼？怎麼判斷？為什麼叫做牛市與熊市？

股市當中的多頭和空頭分別代表什麼意思，該怎麼判斷何謂「空」又怎樣算「多」？而空頭又代表牛市，多頭則為熊市是為什麼呢？ YouTube頻道《投資好朋友 BOS價值投資》就發布一則影音為廣大投資人解答。

股息是什麼…現金股利與股票股利差在哪？專家教你怎麼計算

股息是許多人想要投資股票的其中一個原因之一，不過你知道股息是怎麼計算的嗎？現金股利與股票股利又差在哪裡呢？ YouTube頻道《投資好朋友 BOS價值投資》就分享，現金股利和股票股利之間的差別，並且教大家如何計算金額。

股票漲跌都能賺錢…「做多放空」到底是什麼？ 斷頭和軋空風險要知道

臉書上常會看到OO老師告訴你，不管股市漲跌都能賺到錢，今天又大獲全勝了，真的有這麼神奇？ 理財達人摳摳（懶錢包Lazywallet）在Youtube頻道上分享，融資和融券都屬於錢不夠的投資人又想參與股市的方式，不過她卻不建議新手使用，因為會有「4種風險」。

世界第一張股票是誰發行的、又代表什麼？ 專家：是公司籌錢的方式之一

大家都在投資股票，但你知道股票是怎麼來的嗎？公司為什麼要發行股票呢？我們又為什麼可以靠股票獲得被動收入呢？ YouTube頻道《投資好朋友 BOS價值投資》就分享，全世界第一張股票是荷蘭的東印度公司所發行的，而股票是一種有價證券，也是公司籌資金的方式之一。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。