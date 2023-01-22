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他要拿年終定期定額 網認：現金沒用！錢少買不起折衷做法曝

聯合新聞網／ 綜合報導
網友規劃拿年終獎金買股。年終獎金示意圖。報系資料照 張幼芳
網友規劃拿年終獎金買股。年終獎金示意圖。報系資料照 張幼芳

歲末年終時節，多數公司都會發放年終獎金，犒賞員工一年來的辛勞，每個人對於自己所領取的年終獎金也都會有不同的用途規劃，有網友打算將一半的年終獎金定期定額買股，其他人也一面倒點頭認同「現金為0，希望無窮，就算買不起一張，零股一定可以」。

一名網友在論壇Dcard發文詢問「大家會拿年終加碼買股票嗎？」他表示，「我自己年終一個月，扣掉包紅包什麼的，應該會拿一半來加買在定期定額 大家呢？」

其他網友也一面倒認同他的做法，紛紛留言「要，現金留著沒用」、「會，現金就是垃圾」、「買，現金為0，希望無窮」、「會，就算買不起一張，零股一定可以」，不過也有人哀怨表示「年終沒多少，買幾摳懶」。

另外有網友建議「定期定額記得要停利」，他解釋，「股市都是有波段，定期定額大多數的人都是認為要一直持續買入，但是你在高點時賺到一定程度時沒停利繼續買入，到波段往下時就有可能就變賠錢」。

紅包 Dcard 定期定額 年終獎金

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