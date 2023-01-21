「股票不要抱過年」原因曝！內行人解析利弊：2狀況例外

台股17日封關過春節，集中交易市場發行量加權股價指數以14,932.93點作收，指數上漲5.92點，漲幅約為0.04%。有網友好奇「為什麼股票不要抱過年？」對此專業投資人解釋，過年風險主要是跳空或是出大事，做波段或短線投資就可以年前賣掉，不過針對存股族、分批入場投資等，抱股過年也沒問題。

一名網友在論壇Dcaed發文請益「為什麼股票不要抱過年？」他表示，「每次過年都會看到股票有拋售潮，但明明很多公司體質是很不錯的，就算年後會跌，抱著抱著還是會回來，除非買的是一些成長股，不然台積電這種倒不了的公司到底在怕什麼？」

有網友解釋，「過年最大的風險是跳空，或是過年出大事，導致價格跌超過你的停損，這種情況對於做波段的人來說，可能有點頭痛，也就是賺賠比會跑掉，但是風險也不是絕對，同樣的也有機會，說真的也搞不好過年出好消息，例如戰爭結束、中美重新合作等等， 一開工就連續往上噴，那你年前出掉的就吃不到這段」。

該網友進一步說明，「要思考抱股過年會發生的事，如果是有計畫的存股，且資金比例合適，那當然可以抱過年；如果是波段或短線，獲利仍不高，或是仍舊虧損，可能就可以考慮先出掉；如果是分批入場，第一批資金還沒有打很大，老實說抱股過年也沒啥問題」。

其他網友則留言「主要是因為國外沒在過年，所以遇到壞消息，台灣只能等到過完年後才能操作」、「如果是長線看好，短期波動都可以忽略不看，有自己的想法比跟風重要多了」、「有台股現貨多單，怕過年大波動，就去空美指避險就好」。