新年投資加大力道築底！網曝策略：絕對拉高存股金額

各國為抑制通貨膨脹紛紛祭出升息手段，股市也蠢蠢欲動。有網友表示，今年開始將加大力道買進，把剩餘資金都慢慢投入。其他網友也點頭，認為「絕對拉高，景氣藍燈，繼續投」。

一名網友在論壇Dcard發文詢問「今年大家會把存股的金額拉高嗎？」他表示，「過去我只有把扣掉薪資，剩下的一半資金投入股市，但今年我看整體股市已經在蠢蠢欲動了，我看的一些標的也有在回升。

想問問大家今年的策略會是什麼？慢慢築底？收手觀望？還是大力買進？我的話是今年開始加大力道買，把剩餘資金都慢慢投入，先投個一季左右看狀況」。

其他網友則留言「持續築底+1，光看特斯拉本益比來到40以下就覺得可以慢慢買了，如果還有下跌那就是賺，我自己是覺得到20多是個好買點，但也許可遇不可求，分批買晚上睡得著就好」。

還有網友留言「景氣藍燈，繼續投囉」、「絕對拉高」、「今年行情都不會太好，但這是閒錢all in的好機會」、「從股票底盤開始定期定額買進0050跟00878現在小賺」、「只留吃飯錢其他全投」、「比例一樣，但錢變多金額就會拉高」。