憑什麼！海運業領45個月年終… 業內人士叫屈曝心酸

新冠肺炎肆虐逾兩年，海運業成為疫情最大受益者之一，近兩年的年終獎金金額都相當高，令人稱羨。有網友發文抱怨「海運憑什麼領45個月年終？」被其他人砲轟，其他網友為海運業叫屈，直言「你知道他們虧了幾年嗎？」從事海運業的網友則表示，「疫情這兩年我們也忙得要死，以前根本領不到年終」。

一名網友在論壇Dcard發文抱怨「海運憑什麼領45個月年終？」他表示，「海運業不就是物價通膨元凶之一嗎？為何他們可以爽領45個月年終又調薪，我公司今年年終1個月，然後沒調薪，到底憑什麼？

大家不都大學畢業，英文能力差不多嗎？看到海運領那麼多我就不爽，他們隨便這樣一發抵我賺四年，又可以在股市不好的時候大量投入，等到經濟好轉又賺一波了，或是買房子，然後未來房價漲又賺一波了」。

其他網友則為海運業叫屈「海運不是通膨原因，原因是美國升息」、「年薪是看產業不是看能力，早點看清吧」、「典型只看到人家爽的時候」、「很簡單啊，打不過就加入」、「呵，這種心態活該低薪」。

海運業的網友表示「之前賠了十年，現在賺發給員工真的是剛好而已，之前除了底薪高別人一點之外，根本沒其他好處，領不到年終真的有夠可悲，現在的年終是我們一直很努力應該得到的，疫情這兩年很賺我們也忙得要死，不是只有爽領錢」。