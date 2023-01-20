快訊

小年夜地牛翻身！上午10時56分花蓮規模4.3地震 最大震度4級

男女為「這件事」在好市多爆衝突 快打部隊衝現場轉當和事佬

春節習俗難維持 移民海外第二代過年記憶：吃雜煮、蕎麥麵

聽新聞
test
0:00 / 0:00

憑什麼！海運業領45個月年終… 業內人士叫屈曝心酸

聯合新聞網／ 綜合報導
海運業營收頻創新高，員工的年終獎金也令人稱羨。聯合報系資料照
海運業營收頻創新高，員工的年終獎金也令人稱羨。聯合報系資料照

新冠肺炎肆虐逾兩年，海運業成為疫情最大受益者之一，近兩年的年終獎金金額都相當高，令人稱羨。有網友發文抱怨「海運憑什麼領45個月年終？」被其他人砲轟，其他網友為海運業叫屈，直言「你知道他們虧了幾年嗎？」從事海運業的網友則表示，「疫情這兩年我們也忙得要死，以前根本領不到年終」。

一名網友在論壇Dcard發文抱怨「海運憑什麼領45個月年終？」他表示，「海運業不就是物價通膨元凶之一嗎？為何他們可以爽領45個月年終又調薪，我公司今年年終1個月，然後沒調薪，到底憑什麼？

大家不都大學畢業，英文能力差不多嗎？看到海運領那麼多我就不爽，他們隨便這樣一發抵我賺四年，又可以在股市不好的時候大量投入，等到經濟好轉又賺一波了，或是買房子，然後未來房價漲又賺一波了」。

其他網友則為海運業叫屈「海運不是通膨原因，原因是美國升息」、「年薪是看產業不是看能力，早點看清吧」、「典型只看到人家爽的時候」、「很簡單啊，打不過就加入」、「呵，這種心態活該低薪」。

海運業的網友表示「之前賠了十年，現在賺發給員工真的是剛好而已，之前除了底薪高別人一點之外，根本沒其他好處，領不到年終真的有夠可悲，現在的年終是我們一直很努力應該得到的，疫情這兩年很賺我們也忙得要死，不是只有爽領錢」。

疫情 通膨 新冠肺炎 Dcard

延伸閱讀

經典賽／最強武士隊四棒誰來扛？逾6成日網友票投村上宗隆

侯友宜出戰2024恐被冠上「落跑市長」？ 吳子嘉大膽提1解方

夫妻為錢爭吵「放火燒房」 二樓焦屍疑是20歲兒子

她搭文湖線沒座位只能站 下秒同車廂大嬸嗆「擋到我看風景」

相關新聞

憑什麼！海運業領45個月年終… 業內人士叫屈曝心酸

新冠肺炎肆虐逾兩年，海運業成為疫情最大受益者之一，近兩年的年終獎金金額都相當高，令人稱羨。有網友發文抱怨「海運憑什麼領45個月年終？」被其他人砲轟，其他網友為海運業叫屈，直言「你知道他們虧了幾年嗎？」從事海運業的網友則表示，「疫情這兩年我們也忙得要死，以前根本領不到年終」。

他存股新光金（2888）怨心寒！網笑翻籲：買00878和這2檔

2022年大環境景氣不佳，股票市場持續低靡，有投資三年經驗的網友抱怨，「投資成果只有一個字，『韭』」，他近一年存股新光金（2888）「越存越心寒」，對此，其他網友直呼「這麼多支你偏偏選一支最垃圾的」，建議他「無腦大盤」，改存「006208+00692+00878」。

過來人曝本金小投資策略！買「這標的」長期不怕輸：別玩當沖

社會新鮮人若想投資，可能會面臨本金較少的情況，本金少也會連帶導致獲利較少。過來人建議，本金小最怕虧本金，因此無論如何都「不要當沖」，應先「降低手續費及進出次數」，網友建議，「對本金小的投資人來說，那我只能推正二了，指數長期向上，正二也是，放著長期不怕輸」。

鈊象（3293）低技術卻超賺？網曝最大優勢：這類人錢很好賺

遊戲股王鈊象（3293）10日公告自結數，去(2022)年12月稅前淨利6.03億元、單月稅前每股純益4.28元，累計去年度稅前每股純益高達46.13元，大賺超過四個股本。網友好奇，「鈊象的優勢到底在哪？為啥可以賺那麼大？」其他人則坦言「賭鬼的錢很好賺」。

歐股去年表現勝美股 法人：看好2023年歐洲獲利機會

以美元和歐元計算，歐洲股市在2022年的表現跑贏美國和新興市場。法人表示，歐洲市場通常被認為是落後於全球市場，作為相當成...

國泰證券「台股定期定額智慧加減碼」創業界先例

年終獎金陸續入袋，如何有效運用獎金布局新年理財，將是年度投資重要大事，國泰證券透過調查發現，客戶普遍對於「彈性調整扣款金...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。