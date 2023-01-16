他當沖慘賠千萬！向家人借600萬都輸光 崩潰喊：該如何解釋

當沖意指當日開盤後，當天完成買賣同檔股票，可以藉此賺取當日價差的獲利方式，高報酬但也伴隨著高風險，就有一位31歲網友慘賠1,000萬元，更直呼當沖真的害慘人，引來許多網友留言安慰，但也有人建議他要誠實面對父母。

有網友在臉書社團「當沖勒戒所」表示，31歲賠掉1,000萬元，月收入8萬，賠的錢其中包含200萬元的儲蓄、200萬元的信貸、向家人借款600多萬元，最後庫存剩下250萬的股票。

他解釋大賠原因，每日額度打滿，輸贏都是幾十萬。最慘曾經身上還有500萬能賠，一波漲停能賺100萬，打滿額度後，結果快跌停直接認賠，「就是一直無限循環，賺小賠大、想要一次贏回來」。並懊悔指出，若不當沖改存股，就算熊市賠跌50%，1000萬至少還有剩500萬，直呼「不知道該怎麼跟爸媽解釋，當沖真的害慘人了」。

許多網友紛紛留言安慰，「加油，還年輕錢再存就有了」、「1000萬還好，賺個幾年就有了，不需要沮喪」、「信貸能還掉其他都還好，幸好你沒跟高利貸借款」、「留得青山在，好好工作，東山再起」、「至少你還活著，還有250萬的股票，加油」。

但也有人指責原PO，「虧自己的錢沒事，虧了父母600萬，那就真的是過錯大了，還是早點老實和父母講清楚」、「當沖適合沒錢的人賭一把，你算有資本建議走存股路線不要當沖了，已經賠的就認了不要一直想贏回來」。