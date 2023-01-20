24歲年薪百萬想買房 網笑「奴一輩子」勸退：存5年頭期又翻倍

物價年年攀升，買房已成為年輕人遙不可及的夢想，尤其是雙北地區的房價更是高不可攀。一名24歲、年薪100萬的網友正考慮未來要在北北桃買房，然而其他網友都持勸退立場，有網友直言「存五年終於存到200萬，然後發現頭期款已經變成要400萬，買下去奴一輩子」。

一名網友在論壇Dcard發文表示，他的年薪100萬、另一半約50到60萬，今年24歲，規劃在28歲結婚。他每月需給家裡2萬元，一年可存40萬。雖然父母打算將桃園的房子留給他，但仍希望能與另一半一起在北北桃買房。

該網友表示，「我有買股票定期定額，約24萬投入股市，但投報率-10幾%，目前都閉眼慢慢買，有生子計畫，這樣有機會能在桃園或雙北買房嗎？房價現在真的是高攀不起，打房打n年越打越高，最近在思考人生覺得真的是難」。

其他網友則紛紛留言「不考慮回家嗎？雙北房已經不是給受薪階級買的了」、「別吧，一年40還不如拿去投資，買下去直接奴一輩子」、「建議你租屋，華人不摒除有房才有家的觀念，房價永遠不會跌，現在買到未來就是套牢而已」、「以後桃園房子賣掉，就夠頭期款了」。

還有網友留言「桃園可以，但要挑地方，雙北的話，你可能要有富爸爸」、「可以買1千萬左右的，頭期款只要300，應該還是存得到的」、「如果有爸媽願意留我才不要買勒，尤其是雙北，那房價不是你我這種薪水買得起的」。