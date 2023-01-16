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甜死人了！公債殖利率達10年高點…市場聚焦台美「這八檔」債券ETF

聯合新聞網／ 股股GUGU
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債券是2023年的主流商品，因為ICE美國公司債指數來到相對高點，創造買公司債的好機會。

2023年進入升息末段已成為市場共識，美國聯準會去年12月如預期升息2碼，將聯邦政策利率區間上調至4.25～4.5％，創2018年以來新高，並釋放升息放緩的訊息，而美債殖利率亦來到相對高點。

投資債券可望抓住升息尾聲，加上前段時間債券價格修正，目前信用債的殖利率與信用利差極具吸引力，就彭博美國公司債指數來看，YTM（到期殖利率）已超過5％，達近年相對高點。

債券怎麼買？善用債券ETF，讓你月月領配息。台灣人想買債券有幾個管道，第一是申購債券，但是不論是公司債或政府債，資金動輒都需要數百萬，對小資族不利。第二種方式較為友善，透過債券ETF，3000元也能參與債券市場，一次持有多張債券。

債券ETF是指：當投資人買進一檔債券ETF，即能買進一籃子債券。又依照買進標的，分成公司債、主權債（政府發行）、產業債。其中公債ETF雖然也在相對低檔，但是不確定10年期公債殖利率是否持續升高的情況下，公司債ETF可能較為穩妥。

台股債券ETF有哪些？雖然表格中是在證交所交易，但是下表公司債ETF皆是投資美國市場，且債券評等都是投資等級。以下盤點五檔台股公司債券ETF(依照市值排行，市值第一是00724B，以此類推）：

整理資料：股股團隊，資料來源：財金M平方。
整理資料：股股團隊，資料來源：財金M平方。

其實投資人除了上述五支台股的ETF外，也可考慮下面三支美國公司債ETF，美債ETF比台股ETF有這幾項優勢：美債ETF門檻低、管理費用普遍較低、美債ETF零手續費，現在購買美債ETF非常方便，只需手機開立「複委託」、「海外券商」，即可開始下單。

整理資料：股股團隊，資料來源：財金M平方。
整理資料：股股團隊，資料來源：財金M平方。

2022年大多數公司停止借錢，因此公司債信用良好，根據過去經驗，投資級公司債若當年度為熊市，次年度往往會轉為牛市，且當聯準會停止升息後，投資級公司債就有機會強勁上漲。透過確定的債券來迎接不確定的2023年！

原文轉載自 股股知識庫

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債券 殖利率 美國聯準會

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