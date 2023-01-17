過來人曝本金小投資策略！買「這標的」長期不怕輸：別玩當沖

社會新鮮人若想投資，可能會面臨本金較少的情況，本金少也會連帶導致獲利較少。過來人建議，本金小最怕虧本金，因此無論如何都「不要當沖」，應先「降低手續費及進出次數」，網友建議，「對本金小的投資人來說，那我只能推正二了，指數長期向上，正二也是，放著長期不怕輸」。

一名網友在PTT分享「本金小的操作方式及選股策略」，他表示，本金小的投資人想賺錢，可能會選擇高風險股票，但即使運氣好，有幾次成功翻倍賺錢，也不可能一直幸運下去。

該網友說，「對本金小的投資人來說，那我只能推正二了，指數長期向上，正二也是，放著長期不怕輸 長期投資來說風險較小 再來就是現金流允許的話，可以考慮借信貸，把未來的資金先挪到目前使用，放大自己本金」。

該網友表示，「年紀輕，最好是將槓桿放大到自身資金的2倍，中晚年再陸續降槓桿到1倍，原本一年賺20萬，你會需要20%績效，但假如你多借100萬，你只需要10%績效就可以達到了，這時候你可以選擇更穩健的標的來實現，畢竟本金小最怕虧本金」。

其他網友則留言「本金小首先一定要降低手續費跟進出次數」、「如果正二抱得住，直接玩小台更賺」、「期貨也不錯，但有學習曲線，比較不適合新手」、「就把正二的概念再擴充1倍變正四，累積財富速度加倍」、「正2好處經理人每天幫你調整，本金小買期貨1次就爆倉，給經理人手一點管理費，是很合理的」。

不過也有網友提醒「當你兩倍槓桿有賺到錢，人性就會讓你去開三倍，四倍槓桿，賺更快，然後，就沒有然後了，另外自己持有期貨得去調整槓桿比例，多數人做不到的，不是凹到被抬出去，就是槓桿加到自己爆掉，兩種結果」、「不要把正二當萬靈單啊，指數長期向上，但也會有好幾年不漲不跌的時侯，正二波動又大，去年我的正二最多-25%」。