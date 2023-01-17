鈊象（3293）低技術卻超賺？網曝最大優勢：這類人錢很好賺

遊戲股王鈊象（3293）10日公告自結數，去(2022)年12月稅前淨利6.03億元、單月稅前每股純益4.28元，累計去年度稅前每股純益高達46.13元，大賺超過四個股本。網友好奇，「鈊象的優勢到底在哪？為啥可以賺那麼大？」其他人則坦言「賭鬼的錢很好賺」。

目前鈊象在美國三大州市占率約七成，目標新平台透過與舊平台的產品差異化，搶食剩下的三成市場商機，去年11月與12月已加大推廣力道，近期從營收也可看出成果，而明年首季能將迎來較明顯的挹注。

PTT網友詢問，「鈊象的優勢到底在哪？為啥可以賺那麼大」，並表示「原本以為鈊象的遊戲機台業務很賺，但仔細看會發現，他們營收90幾趴都是博弈手遊貢獻的，遊戲機台根本站不上邊，既然這種低技術，低美術的商業模式可以大賺，為啥國內其它人不學著模仿？」

其他網友則留言「你以為很好模仿？」、「國內全部都在模仿呀」、「博弈公司都超賺超低調」、「早就有了，最近手遊活動打那麼大，送一堆獎項、免錢吃跟拿，還請到佼哥從從台北街頭主持、瓜吉、高嘉瑜一堆網紅到場，就知道有多賺了」。

還有網友分析賺錢主因，留言「人性好賭，越底層越愛」、「鈊象的幾款遊戲事實上根本違法賭博，就後台很硬都沒人敢抄」、「因為賭徒仔永遠都不會少」、「優勢就是賭鬼的錢很好賺啊」、「博奕遊戲超好賺的吧」、「一直懷疑這類遊戲是拿來洗錢的」、「事實上就是賭場，只是把出金業務切給幣商去做」。