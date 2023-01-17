台積電（2330）被列中國500強第一 網笑翻：全是台灣企業

大陸企業調查單位胡潤研究院13日發布《2022 胡潤中國 500 強》，列出了中國500強非國有企業，按照企業市值或估值進行排名。其中，台積電（2330）以人民幣2.8兆元取代騰訊成為大陸價值最高民營企業。對此，PTT網友討論熱烈，笑稱「真的是自慰大國」。

胡潤報告稱，今年廣東以81家保持第一，台灣以63家升至第二。前百大企業中，除了台積電外，入榜的台灣企業還有聯發科、鴻海、台塑、中華電、富邦金。

PTT網友紛紛留言嘲笑「自慰的報告」、「咱們台積電就是牛逼」、「自欺欺人」、「笑死，500強全是台灣企業，吃豆腐成這樣」、「跟鄉民說金城武我老公一樣，自爽用」、「真的是自慰大國」、「中國企業生產的東西中國不能用」、「中國又贏了，半導體突破美帝封鎖」。

還有網友留言「笑死，整張表單就台灣最猛」、「中國的第一名竟被台灣的佔走，你是不是在乳」、「14億大國輸給2300萬小國」、「乾脆直接把蘋果、微軟、特斯拉通通都算中國企業好了」、「這樣自慰看了真可憐」、「連他們微博都酸爆了」、「厲害了你的國，繼續自慰」。