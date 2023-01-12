你是我庫存永遠的痛！PTT改編王傑名曲　崩潰哭：獲利凍結

台股持續震盪，11日開高下跌震盪，收在14,751.44點，下跌51.52點，投資人叫苦連天。有網友改編歌手王傑《你是我胸口永遠的痛》歌詞，直呼「你是我庫存永遠的痛，爆賺天空飄著虧損的血。獲利凍結，冷冷三雄」。

近期台股景氣差，PTT網友改編歌手王傑《你是我胸口永遠的痛》歌詞，改編後歌詞為「男：多裡有空，空裡有多，我擁有什麼。海跟船說，船跟我說，我能向誰說。女：不想從前，不談未來，顏董在等待。不要你懂，不怕人說，水手隨風沉沒。

男：妳是我庫存永遠的痛，爆賺天空飄著虧損的血。獲利凍結，冷冷三雄。女：妳是我庫存永遠的痛，永遠的痛。合：塞港的夢，留給明天，明天」。

其他網友紛紛留言「有聲音」、「這改編可以」、「人才」、「希望老蘇明天唱一下這首」、「庫存的套牢 不要回頭望」、「推，經典歌曲」、「推文小心會暴露年紀」、「老人味飄出來了啦」。