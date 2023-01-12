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他怨證券商「不幫買冷門股定期定額」 網曝原因：賺不了錢

聯合新聞網／ 綜合報導
網友發現，比較冷門的股票標的沒有券商開放下單定期定額。聯合報系資料照片／記者杜建重攝影
網友發現，比較冷門的股票標的沒有券商開放下單定期定額。聯合報系資料照片／記者杜建重攝影

券商提供投資人下單定期定額或定期定股，投資人還可節省手續費，不過有網友發現，比較冷門的股票標的就會沒有券商開放下單。其他人解釋，太冷門的標的下單人數少，券商無法獲益，另有網友透露「元富全部都能選」。

一名網友在PTT發文表示，「不少券商有讓使用者可以自己下單定期定額、定期定股的功能，不過大體上看了他們的機制，如果你想定期定額、定期定股，就只能投他們有開放的標的，像是台積電（2330）或XX金之類的熱門股。

如果我想要定期定額、定期定股一些比較不熱門的標的，就幾乎沒有券商有開放下單了，是因為要做定期定額、定期定股，券商要花錢和該公司股務部簽約嗎？

若我做冷門股，券商還不是可以收手續費，為何券商的定期定額、定期定股，只能做指定的那一、兩百檔， 而不願意開放讓所有標的都可以做定期定額or定期定股？」

其他網友則解釋「沒賺頭，冷門就自己勤勞點每個月點」、「量大才能談」、「冷門股是要券商怎麼買成交量不夠」、「沒交易量你哪裡生股票賣給你定期買」、「沒量你要券商怎生股票給妳」、「量大可議，量小散戶回家去」、「那個功能只是方便你，你買賣什麼股票都抽成沒錯，量少你自己記得去買就好，功能開給比較多需要的」。

還有網友留言「那你自己手動下單啊」、「冷門股不至於買不到，但折溢價差大，做不好會被罵，我認為這才是他們不做冷門股的原因」。另有網友推薦「元富都可以」、「元富全部都能選」、「元富全班可以」。

券商 PTT 台股 定期定額

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