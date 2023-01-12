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他賠200萬崩潰發「空軍畢業文」 網見1訊號喊：完了

聯合新聞網／ 綜合報導
台股11日開高下跌震盪，收在14,751.44點，下跌51.52點。報系資料照片
台股11日開高下跌震盪，收在14,751.44點，下跌51.52點。報系資料照片

台股11日開高下跌震盪，收在14,751.44點，下跌51.52點，成交量1,596.03億元；三大法人買超61.94億元。有投資人平倉損益近200萬元，無奈表示「看台指跌破萬四，見獵心喜，就給他用力空，空到自己畢業了」。其他人則表示，「畢業文一出，要崩了」。

一名網友在PTT發文貼出投資大台指的損益表，平倉損益約為51萬加上145萬，等於是損失超過196萬元。他表示，「看台指跌破萬四，見獵心喜，就給他用力空，空到自己畢業了」。

該網友表示，「雖然保證金夠被嘎到快萬六，不過沒必要不設停損點，上禮拜五夜盤或禮拜一就該回補了，在股海沒有贏了會所嫩模、輸了下海幹活的氣勢，很容易綁手綁腳，或是佛系看盤的狀態，很容易被影響，專業、紀律、抗壓、嗯.....頂樓好高、風好強、地板好遠，珍惜自己有的」。

其他網友紛紛留言「當多軍燃料了」、「剛開學就畢業」、「懂的停損就好」、「賠快200嗎」、「好的不學學人當空軍」、「我懂你的痛，曾經一天被尬超過60萬吃筍」、「現在還一堆空軍還沒被嘎鼠」、「空軍畢業文，完了....」。

還有網友留言「畢業文一出，要崩惹」、「大盤要崩裂了」、「空過漲3根的完全理解，現在乖乖存股」、「沒停損，很痛，寧願反手，空手也不要凹」、「巴菲特買股那前後三天最恐怖，直接嘎一千點」、「現在才發現尬800點，跟我最高紀錄一樣」、「空軍畢業了，我要出清持股了」。

空軍 台股 PTT 大盤

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