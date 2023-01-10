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他想股票後進先出賺5萬！網看笑是「自欺法」卻因1原因相挺

聯合新聞網／ 綜合報導
投資人哀嚎「為啥股票不能後進先出法或指定賣出？」（本報系資料庫）
投資人哀嚎「為啥股票不能後進先出法或指定賣出？」（本報系資料庫）

2022年大環境景氣不佳，全球經濟通貨膨脹、俄烏戰爭持續，台股震盪也相當大，有投資人哀嚎「為啥股票不能後進先出法或指定賣出？」其他網友看完他的訴求紛紛傻眼直呼「損益都一樣」，但也有人相挺，認為雖然此舉是自欺欺人，但可達到穩定心態的效果，對於買股有很大助益。

一名網友在PTT發文表示，「去年股票賠了一屁股，但也抄底了一把，現在整體損益是虧沒錯，但是比如2330有兩張，一張600T另一張400T， 如果要賣的話，按照規則一定先賣600那張，直接虧20萬，可是如果可以後進先出，不是賺5萬嗎？

雖然總體看起來一樣，但是賺五萬已實現在手感覺還是有差吧，這樣還有子彈等下一波，現在害我卡住不知道該不該賣，這有解嗎，不要跟我說IFRS沒有後進先出，那是會計，但股票為啥不行，都已經電子化了，以前有紙本股票有不行嗎？」

其他網友則留言「你可以調整成本，調成0看起來更舒服，調完馬上獲利」、「自欺欺人法」、「兩張都出再進一張是好方法」、「請誠實面對損益」、「又不是美股哪張先出會影響到稅」、「不知道營業員，打去證劵客服阿，我就常常找國泰改帳」、「每年都有新手問這題，能指定賣出有賺的，留賠錢的嗎？好像資產有變一樣」。

有網友相挺留言「雖然實際上一樣，聽起來很蠢，但可以讓心態穩，自欺法，在股市心態是很重要的」、「自己改，你爽就好」。

台股 PTT

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