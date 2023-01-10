台股還沒到底？他想放空卻被阻 網勸：熊市反彈會「嘎死空軍」

台股9日開盤即跳空大漲，站上月線，收在最高點14,752.21點，上漲378.87點，成交量增至2,219.99億元；三大法人買超432.27億元。有網友詢問「台股見底了嗎？」他規劃「在14500放空小台，然後保證金放到歷史高點18583，直到聯委會降息」。不過有網友認為「還早，這波還是反彈波，熊市反彈是會嘎死空軍的」。

一名網友在論壇Dcard發文表示，「想問大家覺得台股見底了嗎？以cpi來看是越來越樂觀，往後幾個月也會因為高基期原因越來越低，以昨（6日）非農的數據來看，就業市場確實有較低，薪資水平也有所下調，畢竟就業市場火熱，薪資居高不下會導致通膨惡化，因此股市噴噴噴 既然所有的數據都趨向越來越樂觀是否代表底部已經浮現？」

該網友計畫，「在14500放空小台，然後保證金放到歷史高點18583，直到聯委會降息」，他表示，「感覺打通膨好像一把雙面刃，一方面大家希望就業人數下滑、失業率上升，但失業率飆高的同時也會釀成信貸的風險，而提早的降息一定會使好不容易壓抑的通膨又死灰復燃，好像怎麼做都不對」。

其他網友則留言「還早，這波還是反彈波，熊市反彈是會嘎死空軍的，用殖利率倒掛的數據回測來看，殖利率倒掛要確定見底，才是主跌段開始，目前市場資金還是非常多，做空太難，寧可空手等機會做多」。

還有網友留言「大家都覺得已經過底的時候，那就是頭了」、「這2年都要漲」、「明年要選舉，今年股市必漲」、「要漲回萬八確實機率不高，但明年要選舉，國安基金也未退，要跌到瞇瞇冒冒，可能需要更大的利空，3000到4000點大區間的箱型震盪可能比較有機會」。