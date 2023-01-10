投資賺不到價差不如存股？他曝「本金不到這數字」乾脆賭一把

投資股市「錢滾錢」本金越多、獲利越大，有網友直指，小資族拿100萬投資，一年也只能獲利6%、7%，無法大賺一筆，不如拿50萬投機博弈，還能賭一把翻身的機會。但其他網友不以為然表示，「輸了哪裡沒差多少？一開始累積資產花的時間最長」。

一名網友在PTT發文表示，「科斯托蘭尼說，沒錢的人可以投機，有點錢的人不要投機，很有錢的人可以投機。今天一、兩百萬甚至以上的薪水，穩穩存，一年存個50、100萬，加上股利利滾利，可能四五十歲就可以退休了。

但今天薪水60、70萬，好不容易存個100萬，一年6%、7%，旅行一趟就沒有了，那也不會對人生有什麼差異，不如拿個50萬博一博，真的運氣好買到十年前台積電還有翻身可能，至於輸了也沒差多少」。

其他網友紛紛留言「博一博，單車變摩托」、「輸了哪裡沒差多少，你意思是說輸了死一死比較快嗎？沒錢的人必須投機只是想坑殺韭菜的錢，割完就沒用了」、「沒錢的人是湊個五萬八萬都沒有的，那種才必須要投機」、「輸了哪裡沒差多少？一開始累積資產花的時間最長」。