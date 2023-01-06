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夫妻拿防疫金「買00878或006208」吵翻天 網曝：看1點決定

聯合新聞網／ 綜合報導
網友的爸媽無法決定投資標的而吵架。 (資料照片)
網友的爸媽無法決定投資標的而吵架。 (資料照片)

股市投資不易，各種類型的標的適合的投資目的也不盡相同。有網友抱怨，他的爸媽打算將防疫理賠金投入股市，卻因為無法決定投資00878或是006208而吵架，一方主張要穩定現金流，一方則認為高股息ETF賺不到錢。其他網友則認為，若想賺價差就該選006208，若想要穩定現金流則選00878

一名網友在論壇Dcard發文表示，「去年爸媽因為防疫理賠，有拿到一筆資金，當初說好等景氣燈號轉為藍燈後，就要拿來投資股市，但爸媽意見分歧，一個要投資00878，一個要投資006208」。

該網友說，「媽媽想說投00878高股息是因為想要有一筆穩定的現金流，而且說00878自上市以來績效都打贏006208，爸爸則說要投006208才對，投00878有個屁用，只是左手換右手而已根本賺不到錢，以後破發也不會發錢啦，就這樣越鬧越僵」。

其他網友則相當傻眼，紛紛留言「為什麼要做選擇？各買50%就好」、「為了這種事吵架不如投資國外旅遊，夫妻檔出國一起花掉，還能增加感情」、「理賠才那一點點也可以吵，天才」、「理賠也是各自名字，自己投自己的不就好了嗎」。

多數網友都支持006208，留言「建議投市值型的ETF比較好，以長期來說市值型的ETF大概率是會領先高股息的標的」、「如果是想賺價差，就買006208，用景氣燈號作為買進賣出訊號，如果想要穩定現金流，就買00878」、「如果10-20萬當然進市值型，高股息沒累積個幾百萬會有什麼感覺嗎？」

高股息 ETF Dcard 00878國泰永續高股息 006208富邦台50

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