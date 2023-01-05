2023年還能買債券…要等到降息嗎？ 專家：上半年是好時機

前一陣子參加了一場座談會，主要是在介紹美國公債與投資等級公司債，會有這場座談會的原因，也是因為近期有越來越多自然人開始有興趣投資債券。

講者表示，過去台灣發行的債券ETF，99%的買盤都是保險公司，自然人很少會接觸債券，而且保險公司的資金有超過40%是買債券，買債券的資金其實是很大的。

近期會有越來越多人想要買債券，主要也是因為通貨膨脹與美國快速升息，造成債券價格快速下跌，債券殖利率曾來到超過4%的水準，比起以往10幾年的低利率環境，算是高了許多。

講者表示，保險公司在殖利率超過4%時就會大買，2022年的10月還是11月，台灣保險公司就買了600多億台幣的美國債券，一直買到殖利率3.6%左右才停止。

未來市場預期

美國在2023年還有幾碼的升息幅度，最終利率應該會維持在4.75%～5.25%之間，通貨膨脹有機會在2024年上半年降到2%目標區間，但要開始降息可能要到2025年。

目前的市場已不太受美國政府升息影響，比較大的不確定性是美國經濟衰退的程度與時間會有多久，未來債券殖利率要再大幅升高的機率不大，反而是美國景氣衰退，股市的資金逃到債券的機率比較高，進而造成美債價格上漲，殖利率下降。

對於投資美債有興趣的人，2023年上半年可能是比較好的時機，千萬不要等到美國政府完全停止升息，甚至要開始降息的時候才進場，這時候已經晚了。

以上是座談會上分享的主要內容，與各位分享，不代表我提供的投資建議。

我個人的想法是，對於總經不太熟悉，也不想隨著新聞面隨波逐流的投資人，做好原本的股債配置與執行再平衡就好，如果你認同上面的說法，頂多就是在近期稍微提高一點債券持有的比例。

如果你是將所有資產都轉投資債券，可以將投資報酬率鎖在4%～5%左右的區間（可參考到期殖利率），但也同時會錯過股市未來多年可能更驚人的漲幅，長期下來未必會比較有利。

但如果你的個性、年齡、或是需求是比較偏向低波動與穩定領息的投資人，未來半年內的美國公債與投資等級公司債，可能是比較好的買進機會，有資金可以每個月甚至每一季陸續地買，不需要急著單筆大舉進場。

等到美國政府宣布不再升息或甚至是開始降息時才想要買債券，已經晚了許多，聰明資金早已經進場一段時間了，別試圖想要精準的抓到很低檔的時機點。

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