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將普發6千元…能買的「15檔股票」一次看！網笑不敢買：刮刮樂更賺

聯合新聞網／ 綜合報導
浦惠證券投顧資深分析師王倚隆在臉書粉專「王董的大盤籌碼」貼出「一張6000元以下的股票」。圖擷自臉書
浦惠證券投顧資深分析師王倚隆在臉書粉專「王董的大盤籌碼」貼出「一張6000元以下的股票」。圖擷自臉書

行政院蘇貞昌4日宣布，將在農曆年後普發現金每人6,000元，並且今年一整年將給予中低收入戶加碼，農曆過年前讓低收入戶每人加發750元，中低收入戶每人加發500元。浦惠證券投顧資深分析師王倚隆統計「一張6000元以下的股票」共15支，網友卻笑稱「買樂透好像比較容易賺」。

搭上行政院宣布普發6000元的時事，浦惠證券投顧資深分析師王倚隆在臉書粉專「王董的大盤籌碼」貼出「一張6000元以下的股票」，總共15支。

15支股價（低於）6000元的股票股名、股號與股價分別為華冠（8101）5. 99、三商壽（2867）5.42、泰聚亨-DR（911622）5.09、新建（2516）4.96、千興（2025）5.00、南璋（4712）4. 84、瑞利（1512）4.72、誠創（3536）3.80、泰金寶-DR（9105）3.81、劍湖山（5701）2. 98、越南控-DR（9110）2. 98、昶虹（2443）2.81、明輝-DR（911608）2.38、晨訊科-DR（912000）2.27、同方友友-DR（911868）1.13。（截止時間：1月4日）

其他網友紛紛留言「零股慢慢買好了」、「劍湖山可以買2張」、「我都不敢買」、「還是買彩券吧」、「買同方友友可以買五張，拼了」、「買這些股票會不會隨時變壁紙？」、「還稅於民概念股」、「感覺刮刮樂比較有看頭」、「還是拿去泡湯跟吃大餐好了」、「越南控不錯，但實際去消費應該會收穫更多」。

蘇貞昌 行政院 台股

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