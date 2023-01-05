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景氣轉藍燈怎麼投資？網曝1股票「低調強」：獲利率9.84％

聯合新聞網／ 綜合報導
網友詢問景氣轉藍燈該如何投資。報系資料照
網友詢問景氣轉藍燈該如何投資。報系資料照

國發會發布11月景氣對策信號，燈號轉為「景氣低迷」的藍燈，綜合判斷分數較10月大減6分至12分，創下2009年6月以來逾14年低點。一名網友長期定期定額投資台股006208、美股VT，正逢景氣藍燈，打算再進行其他投資。有網友建議搭配投資債券、BNDW，還有人推薦獲利率9.84％、「低調強」的股票標的。

一名網友在論壇Dcard發文表示，「我自己長投台股006208、美股VT定期定額之外，也在今年六月開始多留一筆現金，相對低點自己手動加碼，想問景氣亮藍燈除了006208和VT還有什麼可以買的嗎？」

其他網友則留言「006208+VT 持續買就很不容易了，看要不要加BNDW」、「定期定額006208+1」、「我也是買這檔00692，真的低調強，獲利率9.84％」、「BNDW」、「006208未來幾年報酬會很差」、「我就是兩檔都有買的，台股ETF目前就是買006208+00692，每月各5000」。

還有網友留言「如果你想降低波動，可以考慮配債券，中長債是不錯的選擇；好比VGIT、IEI、IEF。 或者搭配REITS做資產配置也不錯，能用的有VNQ、VNQI。想做價值投資的話有VTV、VBR、IJS、IUSV、VIOV、AVIV、AVLV、AVUV、AVDV、DFSV、DISV。想節省股息稅可以考慮把VT換成VWRA、VWRD。 台股的話可以考慮增加市值涵蓋率 0051也不錯，006208:0051以4:1搭配」。

台股 美股 Dcard ETF 定期定額

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