股票的「每股盈餘」是什麼？ 專家：能看出公司的這些秘密

你聽說過每股盈餘嗎？它是許多投資人認為的一項重要指標，可以幫助投資人判斷公司有沒有賺錢，究竟它還有什麼奧秘呢？

YouTube《投資好朋友 BOS價值投資》就分享，其實每股盈餘就是大家常講的「EPS」，白話解釋話就是每一股賺了多少錢。

以下為影音內容：

每股盈餘是什麼？

每股盈餘這詞可能多數人對它有點陌生，不過它的英文名字就叫「EPS」，它的意思就是每一股賺了多少錢。

可以幫助投資人判斷公司的賺錢能力，分析公司的盈餘，通常也會跟著公司的股價，呈現正相關的連動性。

每股盈餘的計算方式

EPS的計算方式為：

稅後淨利÷在外流通股數

比如說有間公司今年的稅後淨利為200元，在外流通股數為100股，那它今年度的EPS就是2，代表每一股平均賺到了2塊錢。

為什麼需要每股盈餘？

為什麼不要看公司的盈餘多寡多少就好，而是需要計算EPS呢？

因為買股票是成為公司的股東，如果只單純觀察公司的盈餘的話，沒辦法知道公司幫股東賺了多少錢。

所以必須將它們，放在同一個基準點上面做比較，將每股盈餘除以股票數量，就可以知道每一股賺多少錢。

在評估一間公司的時候，EPS是一個重要的指標，它在一般的狀況下可以反映出公司是否有賺取利潤，它也會被用來計算公司的本益比，來幫助投資人可以更進一步的確認公司的價值。

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