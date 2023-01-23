存股要看殖利率高的股票？ 專家：小心這些投資陷阱

人家都說存股要存殖利率高的公司股票；那殖利率是什麼呢？要怎麼計算？又有什麼投資陷阱要注意嗎？

YouTube頻道《投資好朋友 BOS價值投資》就分享，殖利率與股價之間的關係，還有殖利率越高不代表就越好，因為往往也顯示股價跌了很多。

以下為影音內容：

什麼是殖利率？

一般來說所謂的殖利率，指的就是領到的現金股利的報酬率，可以把它想像成買股票當成是存款一樣，公司所配發給投資人的現金股息，也就是存款的利率，來計算利息的報酬率。

殖利率怎麼計算？

計算方式為，領到的現金股利除以股價。

假設一間公司股價為200元，發了10元的現金股利，這時候就可以說股票職利率為5％。

以美股殖利率大約2.2％左右，所以一般會認為挑選殖利率4％以上的公司會是一個比較好的選擇。

為什麼發完股利股價會下跌？

雖說殖利率可以當成是現金股利的報酬率，不過當公司發放股利的時候，其實就是把一部分的盈餘發給股東，所以公司的資產會下降，股價也會跟著下跌。

這時候如果是一間好公司的話，隨著開盤的交易變化，往往很快就會填權息。

什麼是填權息？

意思就是股價又漲回發放股利之前的價格，這個也才代表投資人是真的有賺到股利，而不是「賺了股息，賠了價差」。

殖利率越高越好嗎？

投資人在評估殖利率的時候，有一些值得觀察的重點，像是一間體質好、獲利高的公司，有可能會因為股價太高，而造成殖利率比較低。

但是如果是殖利率高的公司，也有可能是因為股價正在往下跌，所以這時候投資人千萬要格外注意，確認該公司是不是有重大的事件，避免衝動買進造成損失。

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