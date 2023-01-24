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股票大盤是什麼、加權指數怎麼算？ 專家：有這4種區分
大盤是有接觸股票的人一定會聽到的名詞，不過你知道它是怎麼來的嗎？不同指數之間計算方式又有什麼不一樣呢？
YouTube頻道《投資好朋友 BOS價值投資》就分享，加權指數就有4種區分的方式，分別是價格加權、市值加權、因素加權、等權重。
以下為影音內容：
大盤是什麼？
股票大盤就是股市整體的表現，一般泛指股票市場裡的重要指數，反映目前市場的高低狀況，所以可以用它衡量市場整體的績效。
大盤是怎麼算出來的？
大盤指數用的是加權方式得出的總分，代表一群股票的整體狀況。
市場上常見的大盤指數有台灣的加權股價指數；香港的恆生指數；美國則有標準普爾500指數，都是根據裡面包含的成分股與加權的方式而有所不同。
什麼是加權？
如同在學校考試，計算名次的時候會加入各科的占比，譬如國、英、數三科需要乘以2，其他科目乘以1，最後的總分才會是排名的依據。
可以依照不同的加權方式，將指數區分為價格加權、市值加權、因素加權、等權重：
1.價格加權
代表股價越高的公司占大盤的權重越高，這是比較直接簡單的計算方式，向美國的道瓊工業指數，就是使用這樣的方式。
2.市值加權
就是市值越高的公司占大盤的權重越高，比如台灣的加權股價指數，光是台積電（2330）就占了高達28.04％左右。
3.因素加權
它指的是公司制訂一套規則來做計算，參考的依據有可能會加入股票總市值、流通市值或是流通性、營收等等。
4.等權重
顧名思義就是每一間公司的股價權重皆相同。
◎本文內容已獲 BOS 授權，未經同意禁止取用轉載。
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