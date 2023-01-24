股息是什麼…現金股利與股票股利差在哪？專家教你怎麼計算

股息是許多人想要投資股票的其中一個原因之一，不過你知道股息是怎麼計算的嗎？現金股利與股票股利又差在哪裡呢？

YouTube頻道《投資好朋友 BOS價值投資》就分享，現金股利和股票股利之間的差別，並且教大家如何計算金額。

以下為影音內容：

什麼是股息？

股息又稱股利或者是紅利：指的就是股份公司將部分的獲利，發回給股東的金額；是屬於股東投資公司的其中收益，而公司回饋給投資人的報酬。

一般來說，公司會公開當年度的除權息交易日期，以及股息發放日。

股息只會發給在除權息交易日前一日就持有股票，並且持有到股息發放日當日的投資人。

也因為公司把利潤發給了股東，所以公司的盈餘自然就會減少，在投資人領到股息的當天，股價會依照股息的多寡而下跌。

股息的發放方式

股息分成兩種方式發放，分別是現金股利還有股票股利。

兩間公司都是要發送一塊錢的股息給股東，也假設都持有各1000股的股票：

A公司的股東決定以現金股利配發，那就會得到1000元的現金股利。

B公司選擇以股票股利的方式發放，就可以獲得1000除以股票面額的股票股利；假設B公司的股票面額為50元，就可以得到1000除以50=20股，所以持有的股票總數就會變成1020股。

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