世界第一張股票是誰發行的、又代表什麼？ 專家：是公司籌錢的方式之一

大家都在投資股票，但你知道股票是怎麼來的嗎？公司為什麼要發行股票呢？我們又為什麼可以靠股票獲得被動收入呢？

YouTube頻道《投資好朋友 BOS價值投資》就分享，全世界第一張股票是荷蘭的東印度公司所發行的，而股票是一種有價證券，也是公司籌資金的方式之一。

以下為影音內容：

第一張股票哪裡來？

世界上第一張股票是在17世紀的時候，由荷蘭的東印度公司所發行的。

這個從事亞洲航海貿易的公司，以荷蘭的阿姆斯特丹為中心，發行了650萬荷蘭盾的股票。

當時東印度公司每一次在出海前，都會向人集資，並且在航程完成之後，將每一個人的出資以及該趟航海的利潤還給出資者；幾年之後，更改為出航4次才發一次利潤，這個其實就是股東與配息概念的前身。

股票是公司籌錢的方式之一

股票它是一種有價證券，它是公司籌得資金的方式之一，指的就是公司所有人讓出部分的所有權，將股票發給投資者作為公司資本的部分所有權憑證，這些投資者因此成為「股東」，獲得股票股利或者是股息。

不僅分享公司成長帶來的利潤，也要共同承擔，公司運作所帶來的風險。

小資金也能創造被動收入

我們在投資股票的時候，只要用小金額的錢，就可以成為大企業的股東，為自己創造被動收入。

不過還是有一定的風險存在，所以在投資前，最好要了解投資標的且審慎地評估，才可以為自己帶來更安穩的人生。

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