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多頭、空頭是什麼？怎麼判斷？為什麼叫做牛市與熊市？

聯合新聞網／ 財經編輯 張家麒
聯合報系資料照片／記者杜建重攝影
聯合報系資料照片／記者杜建重攝影

股市當中的多頭和空頭分別代表什麼意思，該怎麼判斷何謂「空」又怎樣算「多」？而空頭又代表牛市，多頭則為熊市是為什麼呢？

YouTube頻道《投資好朋友 BOS價值投資》就發布一則影音為廣大投資人解答。

以下為影音內容：

什麼是多頭與空頭？

有關心投資市場的朋友，一定對這兩個名詞不陌生，但是，是否清楚知道它們分別代表什麼意麼嗎？

股票會漲，是因為大家都看好某個標的，投資進去的錢就會越來越多，股價也隨之會越來越高，這時候就會稱之「多頭」。

相反的，股價會跌是因為投資人把錢拿出來，股票市場裡面的錢越來越少，就會稱之為「空頭」。

多頭又稱為牛市

因為在古代公牛代表了財富，牛角也是往上長的，所以也會稱這個時候為「牛市」。

空頭又稱為熊市

也因為熊攻擊的時候是向下撲的，所以又把這時候的市場比喻為「熊市」。

以大盤指數為判斷標準

一般來說，市場上以大盤指數作為判斷多頭與空頭的標準。

當大盤的指數在季線以上，而且有往上走的趨勢時，就稱之為「多頭市場」；代表這一段期間大部分買進股票的投資人，都是屬於賺錢的狀態，市場樂觀的氛圍也會比較持續。

當大盤低於季線，然後又有往下走的趨勢，就稱之為「空頭市場」；代表最近買股票的投資人幾乎都在賠錢，市場也比較容易充斥一個悲觀的氛圍。

投資人應該怎麼做？

多頭與空頭會持續多久、什麼時候買進、何時賣出？

以上問題是沒有辦法精準預測的，投資人應該要做的就是專注在風險控管上，而避免在空頭的時候產生驚慌失措的事情。

◎本文內容已獲 BOS 授權，未經同意禁止取用轉載。

牛市 熊市

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