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早晨財經速解讀／2022股市創金融海嘯最差表現 2023年牛市歸來？

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2023年大盤多頭回歸！他曝「殺到十年線」機會點：萬四以下做多

聯合新聞網／ 綜合報導
2022台股震盪大。本報資料照片
2022台股震盪大。本報資料照片

2022年股票市場震盪相對較大，投資人叫苦連天。有網友預測「2023年大盤多頭回歸」，並指出「只有出現新的黑天鵝，當全市場認定台股連十年線的價位都不值得的時候，才會有殺到十年線的機會」，建議投資人「14000以下做多，跌越多買入比例逐步拉高，碰到十年線ALL IN躺平，刪 APP等三年後見」。

一名網友在PTT發文表示，「這次跟過往的熊市有一個最大的差別，這次的情況基本上是人為控制，意即FED想壓通膨，又不想要人為製造金融危機。現在升息又QT」，他分析「2023大盤多」的原因，包括樂觀者認為「恐慌低點已過，後續股市起漲機會高 悲觀者: 2023經濟衰退還會殺低，但下半年可能漲回來」。

該網友指出，「大部份人都認為年底會漲回來，那現在幹嘛賣？你很有把握賣掉再低接回來嗎？機構法人預測是悲觀那一派。首先，記不記得2022他們預測了什麼？幾乎清一色看漲，結果2022年漲了嗎？沒有，反而先炒作未來的衰退跌了。

現在機構法人預測看跌，因為2023經濟衰退機率很高，機構法人敢喊空，不代表他們出清了所有部位，但至少已經調整很多，也做了下跌的對沖，所以他們才到處宣傳喊空，估計2023年股市會易漲難跌」。

該網友表示，「 688元買入台積電的人，認為台積電會漲到1000，370元賣出台積電的人，認為台積電會跌到250，每個人都想在十年線抄底做多，請問誰在十年線價位上賣你股票？所以只有出現新的黑天鵝，當全市場認定台股連十年線的價位都不值得的時候，才會有殺到十年線的機會」。

其他網友紛紛留言「所以會先跌到14000以下就對了」、「跌越多買越多，本多終勝，沒人會賠錢的啦」、「如果外資不回頭？」、「這做法是假設下半年大家都覺得會漲？」、「市場是大部分都看壞今年景氣..這部分應該是可信」、「全世界大小孩都知道2023衰退」、「我就問市場共識那一次成真過」。

台積電 台股 大盤 PTT

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