股票漲跌都能賺錢…「做多放空」到底是什麼？ 斷頭和軋空風險要知道

臉書上常會看到OO老師告訴你，不管股市漲跌都能賺到錢，今天又大獲全勝了，真的有這麼神奇？

理財達人摳摳（懶錢包Lazywallet）在Youtube頻道上分享，融資和融券都屬於錢不夠的投資人又想參與股市的方式，不過她卻不建議新手使用，因為會有「4種風險」。

以下為影音內容：

目前台灣股市有2種交易模式，第一種是「現金交易」：看手上有多少錢，可以用來買進跟賣出股票。

另外一種是「信用交易」：錢不夠沒有關係，可以繳交部分保證金來進行融資和融券；兩者方式也分別代表證券市場上「做多」和「放空」方法。

不建議剛加入股市的新手嘗試融資和融券，比較推薦小資族善用ETF和定期定額進行投資，分散風險、降低用腦程度。

融資

融資就是借錢，架設你知道這一檔股票未來會漲，買了穩賺，可惜身上錢不夠，這時候就可以跟券商借錢。

一般來說可以借到60％，意思就是自備40％款項；幾天後這檔股票真的漲了，再把股票賣掉還清借款，順便賺一筆。

情境舉例（不考慮其他成本）： 懶錢包的公司股價100元（10萬），投資人很看好未來，可惜錢不夠，於是用融資的方法做多，假設買進一張拿出40元（4萬），跟券商借60元（6萬），三天後公司股價漲到121元，股票賣出拿到了12萬1千元，還券商6萬之後再扣掉成本4萬，等於淨賺了2萬1千元。

融券

融券的概念剛好跟融資相反，假設覺得某檔股票未來會跌，可是身上沒有持有這檔股票，這時就可以跟券商借股票來賣，一般是繳交保證金9成。

之後這檔股票真的跌了，就可以把變便宜的股票買回來，還給券商，順便賺一筆。

情境舉例（不考慮其他成本）： 壞錢包公司股價100元（10萬），投資人不看好這間公司，可惜手上沒有這檔股票，於是用融券的方式「放空」，先跟券商借了一張賣掉，拿到了10萬元，之後公司跌到了81元，再花8萬1千元下單買一張還給券商，等於淨賺了1萬9千元。

為何股市新手不建議融資／融券？

1.漲跌難預設

想深入瞭解一間公司股票的好壞，至少要知道4大指標：基本面、技術面、籌碼面、消息面。

每一面都包含很多細項以及術語，相信不是新手能快速掌握的，就算是老鳥也很難精準預測未來漲跌。

2.利息損失

借錢是要付利息的，各家券商的利率不太一樣，融資約4.5-6.6％，融券約0.1-0.3％，這是年利率，實際利息則須要看投資人借了幾天。

意思也就是當使用了融資或融券，必須漲得夠多或是跌得夠多才會賺錢；除了要cover掉利息損失外，別忘了股市買賣要交手續費和交易稅。

3.斷頭

用融資買股票，原本期待他會漲結果卻跌了，跌到一定程度的時候，券商為了避免自己損失，就會強迫投資人賣股票，這種時候就叫融資斷頭。

融券也一樣，原本期待下跌結果卻漲了，漲到一定程度的時候，券商會強制投資人還股票，這時候只能買在「貴桑桑」的價格，這就叫融券斷頭。

至於「一定程度」是多少？就要看維持率了，目前規定是130％，低於這個數字就會斷頭，詳細的算式，各家券商APP都會顯示。

4.軋空

這是融券可以會面臨的悲劇，當股票價格沒有如預期下跌，反而持續上漲，很多有融券的人心想「完了要賠了，肯定斷頭」，就會趕在股票漲上天前，趕快每回補給券商；但因為有很多融券的人都在買，反而把股價持續推高，這時候損失更慘重了。

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