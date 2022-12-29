快訊

排超長！快卸任管中閔PO文揪台大生拍照 校長室今湧百人搶拍

未料到來勢洶洶 陸專家：北京恐已超過8成民眾感染新冠

台中豐原工廠大火！3人搶救後宣告不治 家屬赴醫院悲痛落淚

大空頭照樣賺！百萬男曝「股市操作」 網猛誇：一招練到絕

聯合新聞網／ 綜合報導
情境示意圖。圖／Ingimage
情境示意圖。圖／Ingimage

熊市下投資人能獲利多少？一名股友大方公開他的2022年度投資總結，本金約130萬元，勝率約41%，年化報酬率約10%左右。雖只賺13萬元，卻讓不少網友大誇「今年賺錢就贏八成人了」。

一名股友在PTT分享他的年度報酬，本金約130萬元，今年股票獲利約13.1萬，年化報酬率約10%左右，圖表中可見已實現損益共53檔股票，其中虧損31檔，獲利22檔，勝率約41%。前半年空頭趨勢時，投入資金很低，「剛好拜讀到了菲神多空操作法後，才敢將資金再度投入100%，且亦讓損益更加了穩定」。

一名股友公開他的2022年度投資總結，本金約130萬元，勝率約41%。 圖／取自PTT
一名股友公開他的2022年度投資總結，本金約130萬元，勝率約41%。 圖／取自PTT

他的主要操作手法以大量的基本分析、極簡的籌碼做中長線投資，藉由技術分析找進場時機，持有週期約1至6個月，「首先找到好公司，趁公司股價仍屬低檔時進場，待大家發現這是間好公司致股價上漲走出波段後，出清股票獲利」，大盤雖是空頭格局，但認真做功課還是可找到10檔以內的好公司。

「基本上就是賺錢的事情重複做」，他入股海5年傳授心路歷程，每周末至少花8小時閱讀財報，而平日空檔則是看書、想策略自我突破，希望能再拿下更高的年化報酬，「否則目前的中長線投資法獲利金額多寡，還是太依賴本金及時間複利」。

網友紛紛稱讚「一招練到絕了，就是絕招了」、「小弟今年6%請容許我叫聲師父」、「有做過功課有研究就有收穫。難怪一堆酸民每天怨天尤人只能當韮菜」，有人細閱表單發現「看獲利比例13%相當驚人呀」、「呆（台）泥一堆人看衰，你還是能賺到錢，猛哦」。

不過也有網友反推「財報有用啊？想像未來的財報才更有用」、「希望10年後你的年化報酬率能贏過買0050都不動的人」。

一名股友公開他的2022年度投資總結，本金約130萬元，年化報酬率約10%左右。 圖／取自PTT
一名股友公開他的2022年度投資總結，本金約130萬元，年化報酬率約10%左右。 圖／取自PTT

股票 熊市 PTT

延伸閱讀

統整「景氣藍燈7大ETF存法」！ PTT認證：這方式最保險

新房狂漲1500萬「想再借貸700萬存股」 男喊話：大跌也不理

不敢買進台積電…回頭看皆悔不當初？ 華倫：怕錯過可以這樣做

買0050、金融股遇熊市該繼續攤平？網曝「存股4字原則」

相關新聞

大空頭照樣賺！百萬男曝「股市操作」 網猛誇：一招練到絕

熊市下投資人能獲利多少？一名股友大方公開他的2022年度投資總結，本金約130萬元，年化報酬率約10%左右，勝率約41%...

要買房還股票…優缺點超詳細解析！ 專家：小孩才選擇我兩個都要

投資要選擇房產還是股票呢？ YouTube頻道《極簡姐姐 巧玉》就個別分析房地產及股票的優缺點，並表示兩者本質上就不盡相同，沒有誰是最好的選擇，了解自己適合什麼樣的方式才是最重要的。

2023年台積電該做空還多？網曝8字投資原則

台股28日下挫，盤中跌勢一度擴大到近200點，最低下探14,119.3點，收在14,173.1點，下跌155.33點，成交量增至1,603.19億元，台積電（2330）收451元，跌幅1.31%。網友好奇詢問「台積電到底要空還是多？」其他人直言「短空長多，先空再多」。

股市頻繁交易耗時、傷神…恐還賠錢！ 專家：買ETF或金融股

媽媽這幾年在股巿有小賺錢應該是我跟她講的合庫金（5880）跟前幾年買在11元多的台新金（2887）。

生技製藥股跳水還可接？法人喊提防已「利多出盡」

搭上中國大陸解封，民眾搶藥潮題材，推升台股生技股近期的漲勢，但今（27）日原本強漲的製藥股等卻是跳水重挫，市場關注，持有...

年輕時買進300元聯發科…大跌後男友偷偷賣掉 她氣得想剁手

你會放心把股票買在另一半名下嗎？有網友近日發文表示，她在年輕時以與現今相比十分便宜的價格買到聯發科（2454），但卻在股票大跌時被男友偷偷賣掉了，看到聯發科現在的股價，她不禁感嘆：「如果可以，真的想把他當初賣掉我聯發科的那隻手給剁了！」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。