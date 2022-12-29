大空頭照樣賺！百萬男曝「股市操作」 網猛誇：一招練到絕

熊市下投資人能獲利多少？一名股友大方公開他的2022年度投資總結，本金約130萬元，勝率約41%，年化報酬率約10%左右。雖只賺13萬元，卻讓不少網友大誇「今年賺錢就贏八成人了」。

一名股友在PTT分享他的年度報酬，本金約130萬元，今年股票獲利約13.1萬，年化報酬率約10%左右，圖表中可見已實現損益共53檔股票，其中虧損31檔，獲利22檔，勝率約41%。前半年空頭趨勢時，投入資金很低，「剛好拜讀到了菲神多空操作法後，才敢將資金再度投入100%，且亦讓損益更加了穩定」。 一名股友公開他的2022年度投資總結，本金約130萬元，勝率約41%。 圖／取自PTT

他的主要操作手法以大量的基本分析、極簡的籌碼做中長線投資，藉由技術分析找進場時機，持有週期約1至6個月，「首先找到好公司，趁公司股價仍屬低檔時進場，待大家發現這是間好公司致股價上漲走出波段後，出清股票獲利」，大盤雖是空頭格局，但認真做功課還是可找到10檔以內的好公司。

「基本上就是賺錢的事情重複做」，他入股海5年傳授心路歷程，每周末至少花8小時閱讀財報，而平日空檔則是看書、想策略自我突破，希望能再拿下更高的年化報酬，「否則目前的中長線投資法獲利金額多寡，還是太依賴本金及時間複利」。

網友紛紛稱讚「一招練到絕了，就是絕招了」、「小弟今年6%請容許我叫聲師父」、「有做過功課有研究就有收穫。難怪一堆酸民每天怨天尤人只能當韮菜」，有人細閱表單發現「看獲利比例13%相當驚人呀」、「呆（台）泥一堆人看衰，你還是能賺到錢，猛哦」。