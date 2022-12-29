要買房還股票…優缺點超詳細解析！ 專家：小孩才選擇我兩個都要

投資要選擇房產還是股票呢？

YouTube頻道《極簡姐姐 巧玉》就個別分析房地產及股票的優缺點，並表示兩者本質上就不盡相同，沒有誰是最好的選擇，了解自己適合什麼樣的方式才是最重要的。

以下為影音內容：

一般人資金有限，了解投資工具之後再投入會比較安全一點；市場一直都在，機會未來還有，投資最忌諱的就是沒有了解就冒然進場。

房地產優點

1.低成本投資

台灣房地產價值動輒百、千萬，投資房地產其實是有機會降低成本的，可以跟銀行申請貸款，準備一筆頭期款，只要用20-30％左右的資金，就可以買下價值千萬或百萬的房子，這就是槓桿的威力。

或是尋找投資人出資，讓自己有機會零成本投資房地產；自己和另一半合資的物件，就是讓爸媽跟親友一起投資，每一年給他們6％的租金報酬，這個做比放在銀行定存利息好一點，長輩們也比較喜歡房地產的投資。

2.房地產保值

公司如果經營不善，是有可能下市，讓股票變成壁紙，房子不太可能價值歸零，房子的買賣價格有高有低，但是目前還沒有在交易市場看過免費的房子，即使是凶宅、海砂屋也只會降價出售，並不會免費送。

3.擁有穩定的現金流

如果房子不是自助，而是用投資的方式，那每個月可能會產生穩定的現金流；因為居住是剛性需求，所以租金也就相對穩定，房租還會隨著通貨膨脹一起成長「只升不降」。

股票比較難每個月產生現金流，除非搭配過投資組合，因為股票的股利通常是季配或是年配，比較少有月月配的情況，另外還有公司發股息可能會中斷或是減少。

4.房地產投資報酬率比較高

之前有個投資物件，投入的金額大約是300萬台幣，扣掉房貸等相關成本，再扣掉給投資人的獲利，每一年的淨利約36萬，投資報酬率達12％。

如果把相同的資金300萬投資在殖利率6％的股票上面，股息收入一年是18萬，這中間的獲利就差了一倍。

房地產因為有槓桿的關係，所以可以提高報酬率。

房地產缺點

房地產要變現的話相對於股票，所需要的時間較長，除非貸款或是增貸。圖／聯合報系資料照片

1.交易時間長

買地產的買賣流程差不多需要一個月的時間，股票交易掛單成功的話，當天就有機會可以成交。

2.房地產較難快速變現

因為交易的時間長，如果急著用錢，沒有辦法拿到現金；景氣的好壞也會影響交易的價格跟時間，很難快速變現。

如果需要的是比較小的資金，也不能選擇只出售一間廁所來變現就好。

3.處理房客

招租跟退租，房東都要負責處理；甚至情侶房客吵架，都有可能需要去勸架。

雖然現在有代租管幫忙處理這些雜事，但是需要付出相對的費用。

4.繳完房貸不一定是資產

真正的資產必須替你帶來現金流，房租沒有出租收房租、自住，沒有把房子賣掉，那這樣房子就不是真正的資產；即使房價上漲那也是數字的變動，並不會增加實際的財富，生活的質量也不會因此提高。

股票優點

1.門檻低

剛剛提到買房需要準備頭期款，至少都需要百萬的資金，好的投資人也不是那麼容易可以找到，需要跟投資人提案或是雙方要有足夠的信任感，人家才願意把錢投資在你的物件上。

如果投資美股，可以從小資金開始，只需要台幣5000元就可成為蘋果公司的股東；不論是小資族或是大戶都可以投資股票。

2.股票容易風散風險

投資房地產必須將大部分的資金，集中在一個資產上面；投資股票可以將資金分散在不同的產業跟公司，甚至是不同國家的股票，做好資產配置來分散風險。

3.複利效應

投資房地產20年，房子也沒辦法增加單位，沒有辦法一磚一瓦慢慢的擴大範圍，隔壁的房子還是鄰居的，並不會無緣無故變成你的資產。

美股券商只要一個按鍵，就可以設定股息再投入，每次領到個股息，券商都會自動幫你買入股票，輕鬆完成再投資，讓雪球越滾越大，感受到複利的力量。

4.專業的管理層

公司的背後會有管理團隊替投資人煩惱經營管理。圖／Ingimage

每間公司的背後都有專業的團隊在負責經營，不用煩惱市場如何擴張、公司的KPI、員工的要如何管理等問題，只要在家裡翻閱公司的財報就可以了。

5.股票不會折舊

繳完20年的房貸，房子也舊了，很多的父母都會想要把房子留給子女，但是子女都想把房子賣掉換新屋。

股票就沒有折舊的問題，投資歷史悠久的公司或許是更佳的選擇，因為經歷過多次的股市震盪，還能存活下來，代表具有一定的獲利能力。

股票缺點

1.價格不穩定

政治、經濟、企業營運，很多的情況都會影響公司股票的價格，讓投資股票具有比較高的風險。

2.分配順序

如果遇到公司清算，剩餘資產扣除國家稅款之後，要先拿去還銀行的貸款、廠商的債權，最後剩下才是還給股票投資人的，公司股東債權清償順序是比較後面的。

3.收入不穩定

普通股發多少的股息，要看企業營運還有財務狀況而定，發不發跟發多少都是由公司來決定。

4.掌握度低

因為不是公司的管理層，所以沒辦法干預經營的狀況，除非是公司的大股東，才有可能參與投票，影響最後的結果。

但如果你是房東，就可以決定要怎麼樣做規劃，這個房子是要賺價差還是要收房租，房子裡面的配置也可以隨你的喜好。

結論

有人喜歡房地產，有人喜歡股票，而我兩個都喜歡，兩個部分都有做規劃，資金的分配大約是房地產佔三成，美股佔七成。

成為一個有能力的人，想著要如何同時擁有多個資產「小孩子才做選擇，我兩個都要」。

房地產跟股票本質上就有所不同，不需要比較哪個才是最好的投資，因為投資工具沒有最好的選擇，適合自己才是最重要，享受投資帶來的成就感「愛你所選，選你所愛」。

◎本文內容已獲 極簡姐姐 巧玉 授權，未經同意禁止取用轉載。