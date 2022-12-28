股市頻繁交易耗時、傷神…恐還賠錢！ 專家：買ETF或金融股
太頻繁交易，損失的不單是時間、體力，可能還有金錢。
媽媽年輕時第一次投入股巿是台股正好的時候，賺了些錢後，開啟了她投資股巿的一生，即使她後來在股巿賠了不少錢，也磨不滅她聽明牌買股的熱情。
買了廣達（2382），以為是廣達香肉醬，聽人家說台積電（2330），以為是賣甕仔雞，買了聯電（2303），也不知道在做什麼。
前二年買到一檔飆股，賺了些錢，就覺得自己很了解這家高科技股公司，常聽她說XX元逢低買，XX元高賣，賺價差。
我問媽媽：「知不知道這家公司是什麼的？」她說：「不知道。有賺就好。」
股巿好時，這些都不是問題，股巿不好，這些都是問題。
媽媽這幾年在股巿有小賺錢應該是我跟她講的合庫金（5880）跟前幾年買在11元多的台新金（2887）。
她這二年賣的是每年可以領股息跟配股的股票，是可以幫她賺錢的股票，留的是賠錢的股票。
聽到媽媽碎唸股票賠錢，我跟她說：「現在年紀大了，就實在買些安穩的股票，像每天都會用的中華電信，或是大盤ETF或是高股息ETF。」
媽媽說：「她不知道怎麼買ETF」；我寫了紙條給她，打在Line給她，還語音錄給她代號。
我跟她說：「現在股巿不大好，就逢低賣買，買了放著就好，就像當年我跟她說的合庫金一樣。」
講了N週，我跟她從台股快1.3萬到現在1.4萬多，她才去買幾張ETF。然後三不五時就問我股價怎麼樣...
我想：對於老人家要改掉投資個股癮還要些時間吧！大家有這樣的心理調適期嗎？
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