2023年台積電該做空還多？網曝8字投資原則

台股28日下挫，盤中跌勢一度擴大到近200點，最低下探14,119.3點，收在14,173.1點，下跌155.33點，成交量增至1,603.19億元，台積電（2330）收451元，跌幅1.31%。網友好奇詢問「台積電到底要空還是多？」其他人直言「短空長多，先空再多」。

一名網友在PTT發文表示，台積電（2330）從11月巴菲特加持衝破500大關到現在也跌了12%，跌破巴菲特缺口，按照FED 2023年維持高利率的情況來看，有幾個事情即將發生。

一，大量違約的貸款、車貸已經慢慢浮現，接著是房貸；二，科技公司Q1、Q2爆雷、裁員倒閉潮；三，FED 2023年繼續加息至5.5-6%，導致經濟雪崩、CPI變負值；四，由於外資12月的賣超以超過11月的買超，下降趨勢線可能跌破季線442。

該網友詢問，「依照上述情況來看，兩種操作誰會笑到2023年最後？ 第一種，做多，跌破季線(440)開始建倉、定期定額，第二種，做空，只要上漲到五日十日月線就加空」。

其他網友則紛紛留言「先空再說」、「短空長多，先空再多」、「多空都做啊」、「一半歐印做多一半歐印做空」、「快空阿，教訓一下巴菲特」、「你做多就跌，做空就嘎」、「就低買高賣，不必煩惱」、「短空長也空啊，各國這波撒了幾兆美金補助自家的半導體產業」、「開始裁員就是滿倉進去」、「跌深就多，漲多就空」。

還有網友留言「巴肥特：老子錢多，燒一點來取暖不行？」、「台積今天下跌大概30%，明年可能盤一年，看你有沒有耐心」、「巴菲特哪會跟你歐印，他只怕跌太少」、「巴菲特買航空就炒短賠錢啊，不要以為他都不賣欸」、「看到巴菲特進去買又套一堆多蛙」、「老巴：我還有錢」。