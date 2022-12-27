年輕時買進300元聯發科…大跌後男友偷偷賣掉 她氣得想剁手

你會放心把股票買在另一半名下嗎？有網友近日發文表示，她在年輕時以與現今相比十分便宜的價格買到聯發科，但卻在股票大跌時被男友偷偷賣掉了，看到聯發科現在的股價，她不禁感嘆：「如果可以，真的想把他當初賣掉我聯發科的那隻手給剁了！」

一名女網友在Dcard以「#如果可以 當初就不把股票買在男友戶頭了」為題發文分享自己的慘痛經驗，自己年輕時滿會存錢的，想增加收入，但又不想動腦筋，於是決定請男友幫她下單買股票、存股賺股息。

某天原po心血來潮以300元出頭的價格買到一張聯發科，之後就「佛系」放著不管，後來男友表示聯發科跌到220了，原po覺得不要緊，要男友再幫她下單一張攤成本。又過了好一陣子，男友非常緊張地告訴原po已經跌到180元了，女子決定繼續買進，沒想到事後發現，心臟小顆的男友看著聯發科一直跌根本受不了，便偷偷賣掉一張想幫女友止血。

「當時我超生氣，雖然知道他是為我好、怕我賠太多錢，但是沒有經過我同意，就偷賣我的股票的作法，讓我很不舒服。」原po寫道，經過這件事情後，她才終於將股票買到自己名下。

直到去年，她看見手上僅存的兩張聯發科股價突破1000元大關時，馬上又把當時偷賣股票的男友，也就是現在的老公臭罵了一頓，「如果可以，真的想把他當初賣掉我聯發科的那隻手給剁了XD」。

不少網友表示每個人觀念不同，理財還是應該有所區別：「理財還是靠自己最好，交給別人都會亂搞」、「每個人心裡狀態跟得失心不同，停損跟抱股的程度也不同，最好分開做」、「別人恐懼，我貪婪」。