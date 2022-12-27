統整「景氣藍燈7大ETF存法」！ PTT認證：這方式最保險

景氣對策信號亦稱「景氣燈號」，若對策信號亮出「綠燈」，表示當前景氣穩定、「紅燈」表示景氣熱絡、「藍燈」表示景氣低迷，至於「黃紅燈」及「黃藍燈」二者均為注意性燈號，宜密切觀察後續景氣是否轉向。PTT網友討論「景氣藍燈存ETF策略」，有網友整理出七種策略，許多人都認為「等十年線和國安基金」最保險。

一名網友在PTT發文詢問「見到景氣藍燈後大家存ETF的策略？」他統整七種策略，第一，持續「定期定額」投資。第二，「六J價差法」，黃藍燈開始買0050，黃紅燈開始賣出，不過風險是要是藍燈或和黃藍燈持續個5-30年的話，可能早早就沒錢了。

第三，「一直買正2或大盤型」，不管燈號，一直買大盤型標的，無視空頭時帳面上綠字。第四，「00878法」，不想扛任何風險，一直買00878，退休前存600張，不過風險就是資本利得少。

第五，「大盤型和高股息各半買」，無論燈號，兩個就一直一半一半買進，分散風險。第六，「低波動法」，最近出現不少低波動的，標榜熊市跌得慢牛市也漲得動，概念和高股息以及大盤型一半一半很像，同樣是無腦存。

第七，「等十年線和國安基金，大筆投入」，等十年線或者是國安進場，一次歐印或大筆買正2或0050這種大盤型，不過缺點很明顯，譬如近期跟著國安進場，現在其實也沒賺，另外就是十年線一次歐印的話，通常再往下綠字可能扛不住。

不少網友偏好第七種，留言「十年線買得好像沒輸過，為啥不等」、「十年線法，除非被對岸打」、「十年線+藍燈不錯」、「十年線怕輸的話，有試過二十年線嗎」、「十年線快來啊，滿手現金等好久了」、「十年線買一半，跌了再買一半，漲了再買一半」、「年輕人可以邊存錢邊等十年線，等三十年一定會遇到」、「還是十年線比較安全」、「我等10年線」。

還有網友留言「定期定額少量加碼，保有現金是最大優勢」、「這次一定不要錯過正二，賺反彈也爽」「、平常定期定額，藍燈加碼買爆啊」、「大盤型跟高股息ETF各有優缺點，看自己需求而已，但退休感覺還是高股息比較好。每個月靠股息養生也不用每天看盤」、「無腦878、713、888，每個月都能領息」、「黃藍燈、藍燈，買進一個月一張，反之亦然」。