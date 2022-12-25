2023年投資展望》大盤劇烈波動是常態 注意市場重挫時再加碼

摘要 1.手上要保持流動性現金、僵固性資產、變現性商品3個投資要素，並隨著投資環境變動，進行動態調整。 2.2023年可以觀察投資上場哪部分有重挫，就加碼投資，例如：股市因為恐慌而下跌，就可以微幅增加持股的比重。 3.2023年第一季的大盤趨勢是前面先漲、後面再修正。在農曆年前可以採取多方操作，農曆年後就改保守策略。

即將揮別2022年，這一年可說是多災多難，投資市場從極度樂觀到極度悲觀。

這一年讓許多民眾陷入了迷惘、困惑與痛苦。有人深受戰亂顛沛流離之苦，有人飽受疫情染病之苦，有人深陷物價飆漲的生計之苦，有人困於投資損失、身價暴跌之苦。無論如何，日子還是過下去，只差在我們用什麼心態來面對。

如同投資理財，投資人在2022年難免受輕重傷、甚至損失慘重。我始終認為，任何人都會遇到順風與逆風，順風時全力拚搏，逆風要懂得彎腰蹲身、潛藏實力。人生不會只有一條單行道，只要理解這道理，並記得風險控管、分散投資、著重組合分配，盈虧只是過程。即使利率提高、衝擊生活，仍能藉由投資持續獲利。企業們具備足夠韌性對抗大環境變動，不過因為經營實力的強弱差異很大，選對市場、個股就顯得更重要。

另外要記得手上應保持投資3要素：

●流動性現金（如：貨幣、定存）

●僵固性資產（土地）

●變現性商品（股票、債券、基金）

以上3者都要有，只差在3者比例需要根據大環境進行動態調整。

對2023年的展望不需要太悲觀，肯定會有劇烈波動，以及超出預期、不如預期的情況。至於投資3要素如何動態調整？我的建議是哪部分有重挫，就加碼投資，例如：股市因為恐慌而下跌，就可以微幅增加持股的比重；債券是當市場怕利率調升，導致價格再度下跌時，就可以加碼；現金則是外匯市場越穩定，比重就得減少，否則經歷過熊市後，現金只要保持在資產的30%比重即可。

關於2023年第一季，我認為前面會先漲、後面再修正，所以在農曆年前可以採取多方操作，農曆年後就改保守策略。整體來看，投資人已經確認市場底部了，現在只是再三反覆確認而已。

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