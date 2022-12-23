40歲每月投資7千5…20年後退休擁千萬？過來人：過35歲就很難存錢了

這年頭大家都想要靠著投資理財致富，又或者說以前的人也想如此，過去到現在應該沒什麼改變，只是以前的人投資工具不像現在這麼多、這麼發達，現在則是有網路的關係，各種的資訊傳遞很快，就容易讓人覺得只要怎樣怎樣做，就能提早退休。

前兩天滑到一篇文章，大致上也是篇理財文章，告訴人們一定最慢要在40歲開始準備退休金，並且舉例：假設擁有200萬的資金，一個40歲有5萬月收入的人，每月只要存7500元下來進行投資，年報酬6.5%試算，20年之後，也就是60歲左右可達到一千萬的退休金目標。

對大多數人來說，數字觀念不敏感，看過大概就過了，不過有些數字感很敏銳的讀者應該看出哪邊不對，是的，每月投入7500元，年報酬6.5%，20年後不可能有千萬元。如果扣掉原案例假設中的最初有200萬，這樣做本利和連400萬都不到。

第二項不符合實際的地方，40~45歲的人通常正是上下夾攻最辛苦的時候，上有父母、下有國小或幼兒園的孩子，50~55歲的人則是年邁父母搭配就讀大學的孩子，這兩階段都很艱辛，先假定父母都很健康而且自給自足，用一家三口人試算（只生一子），5萬-7500（要投資的金額）=42500元，代表只剩下42500元可以過生活。

一天吃三餐，每餐設定100元，一家三口都不准吃餐廳、吃宵夜、買飲料。那一個月下來全家人的吃飯費用是27000元。房租（或房貸），一家三口人要窩在套房不是不可能，只是真的很辛苦，通常隨著孩子長大一點，就肯定要住個兩房一廳才行，那租金沒兩萬很難找到房子（以雙北試算），台北市的大套房目前要找每月15000元以下，已經不好找適合的住處，小套房倒是還找得到，只是一家三口會很擁擠。

接著是有了孩子的家庭，通常會買車，即便是沒買車的人，卻也知道我們屬於少數族群，大多數有孩子的家庭往往會有台車，有車不只是接送小孩方便，假日也會比較多遠門玩的機會，這都是常見的家庭生活方式。買車費用是一筆，養車費用包含停車費、排照稅、燃料稅、保險費、耗材費、保養費、油錢等等。

網路文章已經非常多，這邊不細算，讀者有興趣上網爬文就知道。養車每月的費用也要15000~18000元，這已經是非常簡約的做法，至少要顧慮安全、而且要買國產車、或者買中古車等等，網路上沒看過有文章寫說養車每月一萬以下的，幾乎就是這個範圍，那就抓15000元，這其實已經不太容易。

算到這邊，飯錢27000元+房租(或房貸)20000元+養車15000元，很輕易就達到了「入不敷出」，還記得嗎？只有42500元可以過生活，現在才這三項就已經62000元。

那不然房租再抓更低，就1萬整。一家三口租頂樓加蓋鐵皮屋，夏天熱了些、冬天冷了點、電費可能貴了些、空間卻也大了些，安全就先不管了，寶寶是否容易太熱大哭不好哄，也沒關係了，這樣開銷壓下來變成52000元。

有人說：「別忘了，雙薪家庭啊！另一半的月收入都沒算。」

是的，當然記得，夫妻兩人都有5萬元以上嗎？即便都有，那另一半總也要準備自己的養老退休金，每月同樣也要定時定額，7500元扣下去，要不然60幾歲連300多萬都沒有，怎麼退休？況且另一半的薪水往往拿來繳付壽險、醫療險費用，另外雙薪家庭的話，小孩總要去幼兒園跟保母那邊，不能奢望每個家庭的爺奶輩都在身邊能幫忙帶，另外尿片、奶粉、小學一、二年級中午12點就放學（只有週二下午4點下課），小學三、四年級週三、週五半天，總要送去安親班寫功課，因為父母都在上班，那這筆費用同樣也要花用另一半的收入。

再來是一整年也不可能餐餐吃便當，父親節、母親節、老父母的生日、過年紅包。這幾個節日總要慶祝一下，要裝忙不出席不出錢也不是不行，只是恐怕很難，我們不談這種特殊的做法，容易引發家庭失和。

看完以上，結論就是許多40歲的人真的也很想定時定額，文章的觀念也很好，其實就是兩個重點：

一、每月定時定額早點做總是對的 二、每年6.5%是有可能達到的

但至少也要20年才會有明顯成果而實際上網友們會遇到的困難往往是月收入太低，再不然就是原生家庭太過疲弱，或者沒有耐心等20年看投資成果。台灣大多數40歲人其實仰賴上一代奧援的非常多，金額或幫助多寡，只是或多或少。也因此才會衍生出很多人覺得自己怎麼樣都很失望，即便不生小孩好像也沒有多富有。

過去在《最美好也最殘酷的翻身時代》一書中寫過，財富本來就是靠一代代累積而來，當第一棒總是最辛苦的，無庸置疑，苦到罵髒話，苦到身體甚至倒下，當一代沒有跟上這社會的財富增長時，下一代就是要用三倍的力氣去扛起整個家，沒有自覺，就沒有認知，沒有認知，就沒有視野。

這一切值得嗎？見仁見智，一般沒有爸媽可幫忙給頭期款、給車的年輕人，通常最能存錢的時光就是35歲之前，反而是35歲之後很難存錢了，生養孩子是一個變因，再來就是隨著年紀越大，飲食生活開銷都不可能像學生時代那麼隨便，標準會要求比較高，這也無可厚非，因此35歲前，是非常重要的階段。

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